Friedrichshafen Kultur-Spielzeit 2017/18 bietet Stars und ermöglicht Entdeckungen

Tanz von John Neumeier, Klassik mit Hélène Grimaud und Joshua Bell, große Theaterbühnen: die Vielfalt lässt keine Wünsche offen.

Auf den besten Plätzen kostet das Abo „Meisterkonzerte“ 160 Euro, das Abo „Sinfoniekonzerte“ 146 Euro. Geboten werden dafür in der nächsten Spielzeit jeweils vier Konzerte mit Künstlern von Weltrang. „Das Abo mit vier Konzerten kostet in Friedrichshafen so viel wie in Hohenems, Ittingen oder Baden-Baden der Besuch einer einzigen Veranstaltung“, sagt Kulturbüroleiter Winfried Neumann. Die Klasse des Gebotenen ist nicht selten deckungsgleich mit dem Programm großer Metropolen. Oft handelt es sich auch um exklusive Gastspiele. „Friedrichshafen ist für Künstler ein guter Ort, das ist deutschlandweit bekannt. Diesen Ruf mussten wir uns erarbeiten. Das war ein langer Weg“, sagt Franz Hoben, Neumanns Stellvertreter.

GZH-Schauspiel ohne alte Kamellen

Ein langer Weg ist auch das Pressegespräch zur Vorstellung des Aboprogramms, denn das hat es in sich. Etwa das Abo „Schauspiel im GZH“. „Alte Kamellen sucht man hier vergebens“, sagt Franz Hoben. Das Berliner Ensemble gastiert mit „Die Wiedervereinigung der beiden Koreas“ von Joel Pommerat. Kein politisches Stück, sondern ein Liebesreigen, der anhand von 20 Pärchen alle Facetten der Liebe thematisiert: Wie kann sie im Zeitalter des Individualismus noch gelingen? In Yasmina Rezas Kult-Komödie „Der Gott des Gemetzels“, gespielt vom Schauspiel Leipzig, gehen Bildungsbürger einander an den Hals. Auch in der Bühnenfassung von Juli Zehs Roman „Unter Leuten“ herrscht Unfrieden: ein geplanter Windpark bringt die Menschen gegeneinander auf; Dörfler gegen Städter, Ossis gegen Wessis. Es spielt das Hans-Otto-Theater Potsdam. Vom Schauspiel Frankfurt wird Arthur Millers „Alle meine Söhne“ auf die Bretter gebracht – ein Drama über einen Industriellen, der defekte Teile für die Luftwaffe liefert und den Tod von Soldaten verschuldet.

Hitler steht auf der Bühne

Im Abo „Studio-Theater im Bahnhof Fischbach“ bringt die Württembergische Landesbühne Esslingen Karl-Heinz Otts Roman „Die Auferstehung“ auf die Bühne. Drei Geschwister, jeder für sich eine verkrachte Existenz, stehen am Totenbett des Vaters und erhoffen sich von ihrem Erbteil das Ende ihrer Nöte – aber es kommt anders. Timur Vermes Roman „Er ist wieder da“ bringt das Wolfgang-Borchert-Theater Münster mit: Adolf Hitler erwacht in unserer Gegenwart wieder zum Leben und avanciert zum Comedy-Star wider Willen. Dieselbe Bühne gastiert mit „Wir sind die Neuen“ ein zweites Mal: der Bühnenversion der Filmkomödie, in der Alt-68er ihre WG wieder aufleben lassen und es mit spießigen Studenten von heute zu tun bekommen. Erstmals zu Gast ist das Theater „Der Keller“ aus Köln, mit Max Frischs „Biographie: Ein Spiel“. Das Stück geht der Frage nach, wieso man sein Leben nicht einfach ändern kann, auch wenn man die Möglichkeiten dazu hätte.

John Neumeier im Ballett-Abo

Den Höhepunkt des Abos „Ballett“ markiert das Hamburg Ballett John Neumeier. Seit Jahren hat sich Winfried Neumann ein Neumeier-Gastspiel gewünscht, nun wird es wahr. Mit Pause vier Stunden dauert Neumeiers 1981er-Choreographie zu Bachs Matthäus-Passion, die heute legendär ist. Ein beispiellos langer Tanzabend im GZH! „Atemberaubendes Tempo, waghalsige Sprünge, schwindellerregenden Tanz“ verspricht Neumann mit der Vertigo Dance Company. Die Compagnie aus Israel verbindet die Höhepunkte der Choreographien ihres Gründers Noa Wertheim zu einem neuen Stück. Das 1977 gegründete Alonzo King Lines Ballett aus Chicago zeigt mit „Biophony“ eine Choreographie zu Klängen aus der Natur. Im Zeichen des Bodenseefestivals 2018 mit dem Länderschwerpunkt Russland steht der Auftritt des Eifman Balletts St. Petersburg. Die Compagnie tanzt ein Stück ihres Leiters Boris Eifman zur Tschaikowsky-Oper Eugen Onegin; es musiziert die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz.

Musical-Abo verjüngt sich

Der Aboring „Musical & Operette“ heißt künftig „Musical & Entertainment“. Damit verschiebt sich der Akzent zu „jüngerer“ Unterhaltung. Die Operetten-Spezialisten von der Musikalische Komödie Leipzig sind trotzdem wieder zu Gast, mit der schon 1879 uraufgeführten turbulenten Operette „Die Piraten von Penzance oder der Sklave der Pflicht“ von Gilbert & Sullivan. Quietschbunt verspricht das Musical „Hairspray“ zu werden, eine Produktion von Euro-Studio Landgraf, und das Musical „Thank you for the Music“ führt durch die Geschichte der Kultband Abba. Akrobatik, Tanz, Soulmusik, Jazz und Funk verbinden sich in der Varieté-Show „All Night Long“ des Wintergartens Berlin.

„Meisterkonzert“ mit Joshua Bell

Große Orchester und berühmte Solisten versammeln die Klassik-Abos. Etwa im Aboring „Meisterkonzerte“: Das London Philharmonic Orchestra absolviert mit der barfuß spielenden Geigerin Patricia Kopatchinskaja ein Programm mit Ravel, Strawinsky und Beethoven. Die Academy of St. Martin in the Fields spielt unter Leitung von Neville Marriners Nachfolger: Joshua Bell, einem der weltweit größten Geiger, der auch als Solist auftritt, etwa in Vivaldis „Vier Jahreszeiten“. Mit der schwedischen Mezzosopranistin Ann Hallenberg reist das B’rock Orchestra Gent an: sie singt Arien aus der Rossini-Oper „Tancredi“. Begleitet vom Ural Philharmonic Orchestra (Russland) singt die Star-Sopranistin Olga Peretyatko Werke von Rimsky-Korsakov und Rachmaninov.

Tastenstar Hélène Grimaud kommt

Im Rahmen des Abos „Sinfoniekonzerte“ wird erstmals die Pianistin Hélène Grimaud in Friedrichshafen auftreten, mit dem Kammerorchester des Sinfonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Auch sonst steht das Abo ganz im Zeichen des Klaviers: Das Orchestre Philharmonique du Luxemburg führt mit Khatia Buniatishvili Liszts Konzert für Klavier und Orchester auf; Lilya Zilberstein, langjährige Duopartnerin von Martha Argerich, spielt mit dem Symphonieorchester des Nationaltheaters Prag Grieg, und zur Eröffnung des Bodenseefestivals 2018 musiziert das SWR Symphonieorchester mit dem russischen Pianisten Dmitry Masleev unter Leitung von Christoph Eschenbach.

Albrecht Mayer gibt Kammerkonzert

Das Aushängeschild des Abos „Internationale Kammerkonzerte“ ist der Klarinettist Albrecht Mayer, der in einer jungen Starbesetzung auftritt – mit Tianwa Yang (Violine), Liisa Randalu (Viola) und Gabriel Schwabe (Cello). In der Capella Gabetta wirkt nicht etwa Sol Gabetta mit – das Ensemble wird von ihrem Bruder Andrés geleitet. Zusammen mit dem Countertenor Franco Fagioli und der Sopranistin Julia Lezhneva wird unter anderem Pergolesis „Stabat mater“ aufgeführt. Der Pianist Fazil Say war schon „Artist in Residence“ des Bodenseefestivals, nun kehrt er wieder, mit den „Chamber Aartists“ aus der Schweiz. Schließlich gibt der Preisträger des Chopin-Wettbewerbs 2015, Seong Jin-Cho, ein Klavier-Recital mit Beethoven, Debussy und Chopin.

Abo-Verkauf beim Kulturbüro Friedrichshafen, Telefon 0 75 41/2 03 33 00