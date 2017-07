Friedrichshafen Künstler beschäftigen sich mit Klufterns Geschichte

Das Symposium unter dem Motto "Macht und Pracht" bildete zugleich den Schlussstein des Projekts „Ortsrundweg Kluftern“. Christiane Lehmann, Karin Nowak, René Geier und Hans-Jürgen Kossack haben zwölf Tage lang in Kluftern gelebt und gearbeitet. Die Ergebnisse sind nun in Kluftern zu sehen und werden auch den "Tag des offenen Denkmals" am 10. September bereichern

Gründlich abgespült sind sie jetzt, die 13 Tore des Kluftener Kunstwegs, nach dem Regenguss am vergangenen Samstagnachmittag. In den letzten zwölf Jahren wurden sie einem Ortsrundweg angefügt, der, einem „Urknall“ gleich, weitere Kunstwege in der Region angeregt hat. Das ist Dr. Stefan Köhler, dem Ersten Bürgermeister Friedrichshafens, wichtig. Er begrüßte die Besucher des „Künstlersymposiums 2017“ in St. Gangolf in Kluftern, weil er den entstehenden Kunstweg während seiner Mitarbeit im Regionalverband Bodensee-Obeschwaben intensiv betreute. Die Bilanz durch Ortsvorsteher Michael Nachbaur und den Kuratoren Ragnhild Becker und Gunar Seitz ist durchweg positiv: Die Kunst habe die Bürger Klufterns durch das ehrenamtliche Engagement und den Kontakt mit zahlreichen Künstlern einander näher gebracht. Insofern habe der Kunstweg zur Stiftung von neuer Identität und Selbstbewusstsein im Teilort von Friedrichshafen beigetragen.

Dies bewies nun eindrucksvoll die Abschlussveranstaltung des gesamten Kunstwerdungsprozesses des Dorfes: das Künstlersymposium. Dazu hatten die Kuratoren Becker/Seitz vier Künstler eingeladen, die sie für die Richtigen hielten, das Thema „Macht und Pracht“ umzusetzen, das der diesjährige „Tag des offenen Denkmals“ bundesweit vorgab: Christiane Lehmann, Karin Nowak, René Geier und Hans-Jürgen Kossack lebten bei Gastfamilien und arbeiteten zwölf Tage in Kluftern.

Christiane Lehmann aus Wilhelmsdorf beschäftigt sich mit Installationen und stellte in das alte Kirchenschiff von St. Gangolf ein dreiseitiges, mannshohes Spiegelobjekt. Durch schmale Schlitze zwischen den Spiegelscheiben blickt man in ein unendliches Spiegelkabinett, das Motive am Boden des Objekts vielfach spiegeln und bricht. Die Motive stammen aus dem Kirchenraum: Glasfensterrosette, Putte und das Schwert des Heiligen Gangolf bespiegeln sich selbst, so wie der Betrachter sich selbst oder der Kirchenraum der alten Kirche und des neuen Anbaus sich zusammen spiegeln können. Die Pracht der Spieglung springt einem dabei sofort in die Augen. Die prächtige Selbstbespiegelung, die gerade die Macht der Mächtigen oft begleitet, wird als Gedanke bald nachgeschoben.

Karin Nowak aus Ravensburg ist Schriftstellerin. Sie richtete ihre Schreibwerkstatt im Dachgeschoss des Kluftener Rathauses ein. Beim Öffnen der Verdunkelung des Archivs sprangen die prächtig glänzenden, goldenen Knöpfe einer amerikanischen GI-Uniform aus dem Zweiten Weltkrieg sie an. Die Jacke hing da so am Gebälk des Archivs und gleich daneben fanden sich ein Blechschild sowie die sorgfältig und fein gearbeitete Fahne des „Kriegervereins Kluftern“. Weil sich bald zeigte, dass die Uniformjacke einem Mann aus Kluftern gehörte, der dort seine Kindheit und Jugend verbrachte und dann später am D-Day als amerikanischer Soldat zurückkam, hatte Karin Nowak in diesen Minuten ihr Thema gefunden. Obwohl es Stoff für einen ganzen Film ergeben würde, beschränkte sich Nowak in den Tagen des Symposiums auf einen Dialog der Dinge, die so prächtig daherkommen und mit tiefem Wissen um Macht und Ohnmacht getränkt sind: Uniformjacke, Blechschild und Fahne. Der Text wird gegen Ende des Sommers als Büchlein erscheinen, das in Kluftern verkauft werden soll.

René Geier aus Lindau traf beim Rundgang um St. Gangolf, dem Zentrum des Symposiums, auf Wolfgang von Ratzenried. Der Ort Ratzenried in der Nähe von Lindau bedeutete ihm Heimat und so wollte Geier wissen, was Wolfgang von Ratzenried antrieb, als er St. Gangolf gestiftet und gebaut hat und dadurch völlig verarmt starb. Das Objekt – eine hohe Schwarzachtobler Sandsteinstele mit aufgesetztem Totenschädel und Stahlarmen links und rechts als Waage mit Waagschalen – heißt „Der Handel des Wolfgang R.“. Hat sich Wolfgang von Ratzenried durch einen Ablasshandel für die Ewigkeit von einer Schuld freigekauft? Oder war er nur ein netter, machtbewusster Mensch, der sich ein prächtiges Statussymbol erkauft hat? Das Objekt befindet sich an der äußeren Kirchenmauer.

Hans-Jürgen Kossack aus Fridingen an der Donau hat ebenfalls direkt neben der Kirche gearbeitet. Der tonnenschwere Block aus rotem Oberdorfer Sandstein blieb außen unbearbeitet, wie aus dem Steinbruch gekommen. Eingearbeitet wurde eine Lehn- und Sitzfläche. Der Block wurde zum Thron. Erhöht über abschüssiger Grasnarbe, steht die Arbeit auf dem Boden des alten Friedhofs um die Kirche. Welcher Herr auch immer auf dem Thron Platz nehmen möchte, er sitzt dort auf den ausgearbeiteten Steinknochen, einem Steinschädel – und hat im Rücken ein schräg liegendes Kreuz. Bequem sitzt keiner auf den Überbleibseln einer vielleicht prächtigen, vielleicht grausamen Vergangenheit. Beim Aushub für das Fundament der Skulptur kamen übrigens einige Knochen der Kluftener zum Vorschein, die hier bestattet wurden.

Und so lösten sich die Wünsche der Kuratoren Becker und Seitz ein, dass die Künstler mit dem überregionalen Thema „Macht und Pracht“ ins Gericht gehen und gleichzeitig den Ort und seine Bewohner nicht aus den Augen verlieren sollten. Ein gelungener Abschluss für ein großes Projekt. „Chapeau“, wie Bürgermeister Köhler gerne mit auf den Weg in die weitere Zukunft der Kunstgemeinde Kluftern gab.

Am „Tag des offenen Denkmals“, am Sonntag, 10. September, gibt es weitere Veranstaltungen zum Symposium: Um 11 Uhr einen Vortrag zu „Macht und Pracht“ von Bernd Caesar und um 14 und 16 Uhr Führungen zu den Kunstwerken der Symposiumsteilnehmer.