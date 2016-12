Friedrichshafen Krieg, Gewalt, Flucht und Migration  eine Ausstellung mit vier Künstlern

Hubi W. Jäger stellt zum Thema "Krieg, Gewalt, Flucht, Migration" in der Schaufenstergalerie Vitrine-FN aus.

Zur Vernissage am vergangenen Freitagabend ließen die Besucher auf sich warten. Vermutlich war der Tag vor Heiligabend kein günstiges Datum für eine Ausstellungseröffnung. Das brisante Thema "Krieg, Gewalt, Flucht, Migration" wird dennoch das Augenmerk auf sich ziehen, gerade im Hinblick auf die Terroranschläge, die Flüchtlingssituation und die damit verbundenen politischen Auswirkungen. Hubi W. Jäger, der Betreiber der Schaufenstergalerie Vitrine-FN #33 zwischen Romanshorner und Buchhornplatz, hat mit vier anderen Künstlern aus dem Umfeld seines Wohnortes Berlin das Thema auf den Punkt gebracht.

"Eigentlich fast ein zu großes Projekt für so einen kleinen Raum wie die Vitrine", meint Jäger, hat aber trotzdem den Versuch gewagt. So klein die Ausstellungsstücke sind, so aussagekräftig sind sie. Mit ihren Aktionen, einen Nachkriegs-Afghanistan Panzer und anderen Militärschrott farbenfroh, im Hippie-Stil und mit traditionellen Ornamenten zu bemalen, zeigt die Iranerin Neda Tayebi mit ihren Fotografien "Afghanistan" aus dem Jahr 2013 einen Weg auf, wie man die Erinnerung an die Gefahren des Krieges verscheuchen kann, indem man sie im wahrsten Sinne des Wortes "übertüncht". Vielleicht setzt sie mit der Vertreibung der vormals beklemmenden Szenerien auch ein Zeichen für Mut, Hoffnung und einen Neuanfang.

Stephan Mörsch lässt das, was im Großen die Welt bewegte, im Kleinen noch einmal naturgetreu aufleben, den sogenannten "Dschungel von Calais". Mehrfach hat er sich die Zeltstadt mit den provisorischen Unterkünften für mehr als 9000 Migranten aus der Nähe angeschaut, fotografiert und gezeichnet, um die aus verschieden farbigen und gemusterten notdürftig errichteten Behausungen für bis zu 30 000 Bewohner authentisch nachbauen zu können. Dabei hat er Erstaunliches über selbst organisierte Strukturen und Überlebenswillen erfahren. Mit seinen exakt nachgebauten Modellen gewährt er Einblicke in Vergnügung und Zerstreuung sowie in Bars, zu denen selbst englische "Trinktouristen" pilgerten. Dass sein Objekt an der Decke hängt und nicht auf sicherem Boden steht, mag auch ein Hinweis auf Instabilität und Ungewissheit sein.

Sven Bogers Sammelteller erinnern auf den ersten Blick an friedliche Zeiten. Betrachtet man sie aus der Nähe, erkennt man darauf – angelehnt an die patriotischen Teller aus dem ersten Weltkrieg – Schreckensszenarien, umrahmt von Burgenlandmuster in Kobaltblau: eine Explosionswolke, ein Hubschrauber im Einsatz oder eine zerbombte Stadt. Boger lässt mit "Happy Birthday War/Syria" keinen Zweifel an der Dringlichkeit der Flucht aus dem syrischen Bürgerkrieg.

Von Migration und Globalisierung im positiven Sinn handelt das Video von Marie Thereza Alves. Damit zeigt sie auf, wie die Menschen in aller Welt miteinander vernetzt und aufeinander angewiesen sind. Eine Schauspielerin führt verschiedene Obst- und Gemüsesorten vor Augen, pantomimisch versinnbildlicht sie Geschmack und Eigenheiten. Indem sie deren Herkunft nennt, was uns oft staunen lässt – zum Beispiel ein Pfirsich aus Tibet, ein Blumenkohl aus der Türkei oder Dahlien aus Mexiko – liefert sie einen verblüffenden Beweis von vielfältiger Pracht. Jägers Meinung dazu: "Der Austausch ist bereichernd und bringt uns voran."

Mit den nationalen Auswirkungen und Auswüchsen durch die bei uns angekommenen Flüchtlinge hat sich Hubi Jäger auseinandergesetzt: "Ich komme mir vor wie ein Archäologe der Jetzt-Zeit, indem ich festhalte, was andere hinterlassen haben". Auf seinen abfotografierten Original-Werbeplakaten der Parteien zur Berliner Landtagswahl prangen erschreckende Parolen und Kommentare im Graffiti-Stil, die beweisen, was im Kopf des kleinen Mannes von der Straße vor sich geht, zum Beispiel: "Hier könnte ein Nazi hängen" oder "Merkel wanted dead or alive".

Die Ausstellung in der Vitrine FN läuft noch bis 28. Februar 2017.