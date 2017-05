Friedrichshafen Kreis-SPD fordert mehr Polizisten

Im Rahmen der Sitzung des Kreistags des Bodenseekreises am Mittwoch wollen die SPD-Räte eine Resolution der CDU-Fraktion für ein neues Polizeipräsidium in Ravensburg ablehnen. Die SPD-Fraktion spricht sich aber für zusätzliche Polizeistellen aus.

Friedrichshafen (dim) Die SPD-Fraktion im Kreistag des Bodenseekreises wird die von der CDU geplante Resolution zum Thema Polizeireform ablehnen. Das gab die SPD am Montag in einer Pressemitteilung bekannt. Die Tagesordnung der Sitzung des Kreistags am Mittwoch, 31. Mai (ab 15 Uhr im Landratsamt), sieht vor, dass Polizeipräsident Ekkehard Falk zunächst über die Sicherheitslage im Bodenseekreis referieren wird. Danach soll ein Statement des Kreistags zu einer möglichen Reform der Polizeireform beschlossen werden. Zentrales Thema wird sicher eine Aussage zu der Idee sein, ein neues Polizeipräsidium in Ravensburg zu schaffen und damit den bisherigen Zuschnitt der zwölf Polizeipräsidien zu ändern.

Die SPD-Fraktion werde zum Thema Polizeireform eine eigene, abweichende Position ergreifen, teilen die Genossen mit. Es sei nicht hilfreich und auch nicht sinnvoll, wenn sich der Kreistag des Bodenseekreises gegen Konstanz und für Ravensburg als Sitz des Präsidiums für den Bereich Oberschwaben ausspreche. Der Fraktionsvorsitzende der SPD im Kreistag, Norbert Zeller, und Dieter Stauber (SPD-Kreisvorsitzender) stimmen nach der Mitteilung der SPD darin überein, dass der Bodenseekreis bei der Polizeireform sehr gut weggekommen sei. Deren Ergebnis war, dass das Polizeipräsidium in Konstanz für die Landkreise Konstanz, Ravensburg und Sigmaringen sowie für den Bodenseekreis zuständig ist. Nach Ansicht der SPD sei es für die Bevölkerung von nachgeordneter Bedeutung, wo sich der Sitz des Polizeipräsidiums befinde. Die Einwohner benötigten in der Regel die Dienststellen der Polizeireviere, Polizeiposten und der Kriminalpolizei vor Ort.

Im Bodenseekreis sei mit der Kriminalpolizeidirektion in Friedrichshafen, den beiden Polizeirevieren und mehreren Polizeiposten sowie Dienststellen der Wasserschutzpolizei, des Zolls und der Bundespolizei eine gute Sicherheitsstruktur vorhanden. „Es erschließt sich für uns nicht, warum sich der Kreistag – der die Interessen des Bodenseekreises zu vertreten hat – gegen ein Präsidium in Konstanz, aber für ein Präsidium in Ravensburg positionieren soll“ – so Zeller.

Auf der Basis eigener Nachfragen in Stuttgart ist die SPD-Fraktion überzeugt, dass es derzeit massiv an Personal bei der Polizei mangelt. „Wenn also der Kreistag etwas tun möchte für eine leistungsfähige Polizei, dann sollten wir – neben sicherlich notwendigen Verbesserungen beim Zuschnitt der Präsidien – lieber mehr Personal fordern“, so die Meinung der SPD-Kreistagsfraktion. Die SPD setze sich für eine Entscheidung ein, die nach fachlichen Gesichtspunkten eine gute Aufgabenbewältigung der Polizei in der Region ermögliche. Einem nach SPD-Meinung „einseitigen Vorschlag mit Ravensburg“ werde die Fraktion am Mittwoch nicht zustimmen.