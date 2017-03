Friedrichshafen/Immenstaad Krankenschwester aus Friedrichshafen hilft in Syrien

Die Häflerin Eva Schuler berichtet von ihrem Hifseinsatz im völlig zerstörten Krisengebiet. Dort half sie beim Aufbau eines Gesundheitszentrums, das als Zeichen der Hoffnung gilt.

Friedrichshafen/Immenstaad – "Was, du willst nach Syrien? Bist du verrückt?" Als Eva Schuler aus Friedrichshafen ihren Freunden und Bekannten Anfang 2015 von ihrem Plan erzählte, in die Krisenregion zu fahren, erntete sie ungläubiges Staunen. Doch die am Klinikum Friedrichshafen beschäftigte Krankenschwester ließ sich nicht beirren. Ihr Entschluss stand fest: Sie wollte in das vom Bürgerkrieg zerstörte Land reisen und den Menschen dort helfen. Über ihren Einsatz im Krisengebiet und über den Aufbau eines Gesundheitszentrums berichtete Eva Schuler vor 20 Besucherinnen beim Frühstückstreff der Interkulturellen Frauengruppe am vergangenen Mittwoch in Immenstaad.

Eva Schuler ist Krankenschwester im Klinikum Friedrichshafen. Sie war unter den 177 freiwilligen Brigadisten der ICOR (Internationale Koordinierung revolutionärer Parteien und Organisationen), die 2015 gemeinsam mit der kurdischen Bevölkerung ein neues Gesundheitszentrum in der nordsyrischen Stadt Kobanê aufbauten. Kobanê geriet wochenlang in den Fokus der Weltöffentlichkeit, nachdem im September 2014 Einheiten der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) das unter kurdischer Kontrolle stehende Gebiet angriffen hatten. Nach 134 Tagen heftigster Kämpfe war die Terrormiliz Angang 2015 zurückgedrängt worden und das Gebiet wieder unter der Kontrolle kurdischer Kämpfer. Die Stadt war zu 80 Prozent zerstört, es gab viele Todesopfer zu beklagen. Doch die Stadt sollte wiederaufgebaut werden und die Flüchtlinge sollen zurückkehren können. Dabei helfen will die Organisation ICOR. Sie hat sieben Solidaritätsbrigaden zum Bau eines Gesundheitszentrums entsandt, da alle Krankenhäuser zerstört wurden. Eva Schuler wollte ihren Teil dazu beitragen – und zwar nicht mit Spenden, sondern indem sie vor Ort beim Aufbau des Zentrums hilft.

"Auch wenn in der Stadt momentan kein Krieg herrscht, gilt sie doch immer noch als Krisengebiet", berichtet Schuler. Keine 30 Kilometer weiter verlaufe die Frontlinie. Wenige Monate bevor Eva Schuler in Syrien eintraf, hatte es in dem Gebiet um das Gesundheitszentrum Anschläge gegeben. Familie und Kollegen wollten sie noch von dem Projekt abhalten – vergebens. Ihr Arbeitgeber, erzählt Eva Schuler, verwehrte ihr vier Wochen Urlaub am Stück. Doch nachdem ihre Kollegen sich bereit erklärt hatten, für sie einzuspringen, nahm sie unbezahlten Urlaub. Flug und Verpflegung zahlte Eva Schuler selbst, wie all die anderen Brigadisten, die aus zehn Ländern nach Syrien gereist sind. Neun Stunden am Tag arbeiteten die Freiwilligen unentgeltlich für den Wiederaufbau. Gekocht, gegessen und geschlafen wurde direkt auf der Baustelle in Containern. Auf tägliches Duschen oder Wäschewaschen verzichteten die Helfer aufgrund der Wasserknappheit. Viel Körperarbeit war gefragt, da nur wenige Maschinen und Werkzeug zur Verfügung standen. Nach sieben Monaten Bauzeit wurde am 20. November 2015 die Fertigstellung des Gebäudes und die Übergabe des Gesundheitszentrums von der ICOR an die Verwaltungsorgane von Kobanê gefeiert. Es wurden ehrenamtliche Arbeitsstunden im Wert von 700 000 Euro geleistet.

Eva Schuler ist es wichtig zu betonen, dass die syrische Bevölkerung vor Ort selbst über das Gesundheitszentrum bestimmen und es verwalten darf. "Es gibt Räume für Patienten, einen Röntgenraum, einen kleinen OP-Bereich. Inzwischen sind dort schon viele Kinder auf die Welt gekommen." Es solle aber auch ein Sozialzentrum sein, damit sich die Menschen dort treffen können. Was die Häflerin, die selbst Mitglied im Frauenverband Courage ist, in der Zeit in Syrien sehr beeindruckt hat, war das große Selbstbewusstsein der Frauen dort. Diese würden inzwischen in der durch den revolutionären Aufbruch stark veränderten Gesellschaft überall Führungspositionen übernehmen.

Zur Person

Eva Schuler, 50, wohnt in Friedrichshafen. Die ausgebildete Krankenschwester arbeitet seit drei Jahren am Klinikum Friedrichshafen. Eva Schuler ist Mitglied bei Verdi und der Umweltgewerkschaft. Sie gehört dem Frauenverband Courage ("Mut") an, der 1991 auf Initiative der als linksradikal geltenden MLPD gegründet wurde. Die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands ist auch Mitglied der Organisation ICOR.

Video über Projekt: 2015 ist in der nordsyrischen Stadt Kobanê ein Gesundheitszentrum gebaut worden. Getragen wurde das Projekt von ICOR, einer Organisation, die 2010 als "Initiative für den Zusammenschluss der Revolutionäre auf der Welt" gegründet wurde. Über das Projekt berichtete Eva Schuler beim Frühstückstreff der Interkulturellen Frauengruppe am vergangenen Mittwoch in Immenstaad. Sie zeigte auch die Dokumentation "Den Sieg sichern", die Brigadist Mark Zorko über den Aufbau des Gesundheitszentrums gedreht hat. Den 50-minütigen Film kann man sich auf Youtube anschauen oder für 15 Euro im Internet beim Verlag Neuer Weg kaufen. "Es haben sich verschiedene Leute angeboten, den Film in andere Sprachen zu übersetzen, damit die Menschen dort und alle auf der Welt ihn sehen können", erzählt Eva Schuler. (asc)