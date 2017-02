Friedrichshafen Kostenfrei surfen im Internet-Express

Die 22 Häfler Stadtbusse sind seit Februar mit kostenlosem WLAN für Fahrgäste ausgestattet. Seit der Einführung haben sich bereits 6000 Nutzer angemeldet.

Während der Busfahrt das neueste Video auf Youtube anschauen oder eine Bestellung bei Amazon abschicken: Seit Februar können Fahrgäste des Häfler Stadtverkehrs auf ihrem Weg zum nächsten Halt kostenfrei im Internet surfen. In allen 22 Silberpfeil-Bussen gibt es stabile und schnelle Internetverbindung für das Smartphone, Tablet oder Laptop.

"Wir haben eine der jüngsten Stadtbusflotten Deutschlands und einen hohen Qualitäts- und Serviceanspruch an unsere Dienstleistung, daher war es für uns nur logisch, unseren Kunden kostenloses WLAN anzubieten. Im Bodo-Netz ist dieses Angebot einzigartig", sagt Norbert Schültke, Geschäftsführer der Stadtverkehr Friedrichshafen GmbH, während einer Rundfahrt durch die Stadt. Vorne am Bus prangt die Aufschrift "Internet-Express".

Wie Oberbürgermeister Andreas Brand bei der Vorstellung des Angebotes am Dienstag hervorhebt, ist das Thema WLAN zum Beispiel im Fernbus seit langer Zeit Standard. "Da dachten wir, das können wir auch", meint Brand. Zielgruppe seien jegliche Arten von Fahrgästen: "All diejenigen, die mit dem Smartphone, Tablet oder Laptop unterwegs sind. Gerade Schüler, Pendler und Touristen werden das neue Angebot sicher gerne und oft nutzen."

Dass diese Aussage keine Zukunftsmusik ist, bestätigt Schültke. Seit Einführung des WLAN in den 22 Stadtbussen Anfang Februar, haben sich bereits rund 6000 Nutzer registriert. "Wir haben keine Werbung gemacht, nichts kommuniziert. Es ist wirklich erstaunlich", findet Schültke.

Ziel sei es, die Attraktivität der Busnutzung zu steigern und den Fahrgästen eine schnelle moderne Mediennutzung zu ermöglichen. "Die Silberpfeil-Fahrgäste schonen ihr persönliches Datenvolumen und können auch außerhalb der städtischen Gebiete in unserem gesamten Liniennetz schnell und unterbrechungsfrei surfen", so der Stadtverkehrs-Chef. Damit das möglich wurde, hätten viele Testfahrten stattgefunden. "Also funktioniert das Angebot zum Beispiel auch in Markdorf und Oberteuringen", sagt Schültke.

Das WLAN wurde vom Friedrichshafener Internetanbieter Teledata realisiert. "Dafür wurde in jedem Stadtbus ein Router verbaut", berichtet Armin Walter, Geschäftsführer Teledata. Ohne Registrierung – lediglich nach Bestätigung der Nutzungsbedingungen – können Fahrgäste "mit bis zu 4 Mbit Download und 2 Mbit Upload surfen", erklärt Walter.

Damit den Fahrgästen kostenloses WLAN zur Verfügung steht, gibt die Stadt jährlich etwa 50 000 Euro aus. "Nachdem wir im vergangenen Jahr neue Linien eingeführt haben, ist das WLAN ein nächster Schritt, um die Qualität im Stadtverkehr nachhaltig zu verbessern", sagt Brand.

"Einfach toll" sei das Angebot auch für Busfahrer, meint Alexander Kessler, Technikverantwortlicher für die Stadtbusse. Nun seien Pausen beispielsweise nicht mehr so langweilig: "Da kann man auch ein bisschen am Handy rumspielen."



Schnell ins Internet

1. Mit dem mobilem Endgerät (Smartphone, Tablet oder Laptop) nach verfügbaren WLAN-Netzwerken suchen.

2. Im Netzwerk "Silberpfeil" anmelden.

3. Die Nutzungsbedingungen akzeptieren und schon kann es losgehen. (lip)