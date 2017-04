Friedrichshafen Konzert mit Klaviervirtuosen im Graf-Zeppelin-Haus

Das Internationale Klavierfestival junger Meister ist am Donnerstag, 20. April, um 19.30 Uhr zu Gast im Hugo-Eckener-Saal des GZH Friedrichshafen.

Die Orchesterkonzerte des Internationalen Festivals junger Meister sind die Höhepunkte der Musiktage, wie aus einer Pressemitteilung der Veranstalter hervorgeht. Der Internationale Konzertverein Bodensee und Birdmusic veranstalten ein Orchesterkonzert, das am Donnerstag, 20. April, im Graf-Zeppelin-Haus stattfindet. Drei international ausgezeichnete junge Meister präsentieren mit der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz, die erstmals im Rahmen des Internationalen Festivals im Hugo-Eckener-Saal auftreten wird, große Klavierkonzerte.

Der 1999 in China geborene Xingyu Lu studiert in der Klavierklasse von Professor Bernd Goetzke an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover und kann in seinen jungen Jahren viele Auszeichnungen vorweisen. Xingyu Lu nimmt zum ersten Mal am Klavierfestival teil. Er werde Sergej Prokofjews Klavierkonzert Nr. 2 g-moll op. 16 spielen. Es gilt als eines der virtuosesten Konzerte der Weltliteratur.

Der zweite Solist des Konzertabends ist ein gefeierter Gast in der Bodenseeregion. Shaun Choo, 1991 in China geboren, studierte zunächst am Mozarteum Salzburg in der Klavierklasse des berühmten, bereits verstorbenen Professor Karl-Heinz Kämmerling und setzt dort sein Studium bei Professor Andreas Weber fort. Als 15-Jähriger gewann er den ersten Preis beim Rotary-Jugend-Musikpreis und feierte 2007 im Rahmen des Internationalen Klavierfestivals sein umjubeltes Orchesterdebüt. Darauf folgten neben zahlreichen Auszeichnungen bei Chopin-Wettbewerben der begehrte ZF-Musikpreis 2010 und weitere glanzvolle Auftritte im Rahmen des Festivals junger Meister und der Langenargener Schlosskonzerte. Shaun Choo wird das 2. Klavierkonzert g-moll op. 22 von Camille Saint-Saëns spielen.

Den Abschluss gestaltet der 1995 geborene Pianist Aaron Pilsan aus Dornbirn. 2007 wurde Pilsan beim Internationalen Klavierfestival von Professor Kämmerling entdeckt und sofort in seine Hochbegabtenklasse in Salzburg aufgenommen. Derzeit ist er in der Klavierklasse von Professor Lars Vogt in Hannover eingeschrieben. Pilsan profilierte sich bei namhaften Wettbewerben. Für die Saison 2014/15 wurde Aaron Pilsan von der European Concert Hall Organisation zum „Rising Star“ gewählt, was ihm Klavierabende in internationalen Konzertsälen ermöglichte. Gemeinsam mit der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz wird Pilsan Robert Schumanns Klavierkonzert a-moll op. 54 darbieten.

Karten für das Orchesterkonzert gibt es im Graf-Zeppelin-Haus, Telefon 0 75 41/28 84 44.