Friedrichshafen Kontrolle: Autofahrer unter Drogeneinfluss erwischt

Ein Mann muss sich laut Polizeibericht wegen Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten. Der Fahrer war einer Streife zunächst aufgefallen, weil er in Friedrichshafen mit hohem Tempo durch einen Kreisverkehr in Richtung Barbarossastraße unterwegs war.

Polizeibeamte beobachteten am Donnerstag gegen 3.15 Uhr, wie ein Mercedes mit hoher Geschwindigkeit von der Flugplatzstraße durch den Kreisverkehr in Richtung Barbarossastraße gefahren wurde. Laut Polizeibericht haben die Beamten nach kurzer Verfolgung den Wagen mit ausgeschaltetem Motor und ausgeschalteten Scheinwerfern auf einem Parkplatz entdeckt, während die beiden Personen im Auto hastig in Bewegung waren.

Nachdem bei den laut Polizei extrem nervös zitternden und stark schwitzenden 23 und 29 Jahre alten Männern weitere drogentypische Merkmale wie erweiterte Pupillen und gerötete Bindehäute festgestellt worden waren, wurden den Männern Urintests angeboten. Die Tests reagierten auf Amphetamin, Kokain, Metamphetamin und THC.

Ein aus dem Hosenbund des 23-jährigen Beifahrers herausragendes Stück Kunststofffolie ist als ein Minitütchen mit 0,1 Gramm Amphetamin identifiziert und sichergestellt worden. Beim 29 Jahre alten Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss sowie wegen illegalen Besitzes von Drogen wurden eingeleitet.