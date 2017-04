Friedrichshafen Kontrolle: Autofahrer mit rund 1,5 Promille erwischt

Ein Autofahrer muss sich wegen einer Trunkenheitsfahrt verantworten, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht. Als der Mann kontrolliert wurde, ist ein Alkoholwert von etwa 1,5 Promille festgestellt worden.

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss sich ein 35-Jähriger verantworten. Der Mann ist am Donnerstag gegen 3 Uhr in der Bodenseestraße kontrolliert worden, wobei beim Audi-Fahrer ein Wert von fast 1,5 Promille festgestellt worden ist. Die Beamten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus, untersagten ihm die Weiterfahrt und behielten seinen Führerschein ein.