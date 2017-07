Friedrichshafen Konrektorin Marianne Oswald herzlich verabschiedet

Großes Abschiedsfest der beliebten stellvertretenden Schulleiterin Marianne Oswald. Sie verlässt die Tannenhag-Schule in Friedrichshafen nach 21 Jahren, seit sieben Jahren war sie Konrektorin.

Tolle Darbietungen, viele lobende Worte, innige Umarmungen und von allen Seiten gute Wünsche für den Ruhestand – dabei hatte sich Marianne Oswald eigentlich nur einen ganz kleinen Abschied gewünscht. "So eine tolle Abschiedsfeier, das muss man erstmal aushalten können", sagte die gerührte Konrektorin der Tannenhag-Schule am Montagmorgen. Aber auch Rektor Gerold Ehinger fällt es schwer, seine Stellvertreterin ziehen zu lassen. "Als ich 2008 das Amt übertragen bekommen habe, da war es mein Herzenswunsch, dass du meine Stellvertreterin wirst", sagte er in seiner Abschiedsrede. "Wir waren ein Team auf Augenhöhe und wir haben keine Hierarchie gebraucht, denn wir hatten immer ein gemeinsames Ziel."

Im Mai 1996 kam Marianne Oswald an die Tannenhag-Schule. "Am 11.1.2010 wurde sie zur Konrektorin ernannt", erinnert sich Schulamtsleiter Edgar Wöhrle, der die Entlassungsurkunde überreichte. "Ich wusste nicht, dass es so schön sein kann, Konrektorin zu sein, ich hab es nie bereut", sagte Marianne Oswald. Neben ihren Aufgaben als Klassenlehrerin war sie Stufenleiterin, Multimediaberaterin, Mentorin der Lehrerausbildung, sie hat junge Menschen durch ihr freiwilliges soziales Jahr begleitet und Praktikanten betreut. Mehr als das zählen aber die menschlichen Werte und gütige Haltung gegenüber den Menschen, mit denen Oswald ihren Dienst versehen hat. Deshalb haben viele Wegbegleiter den Abschied mit stehenden Ovationen gefeiert: Schüler, Eltern und Lehrerkollegen, Elternvertreter, Vertreter des Fördervereins, ehemalige Kollegen sowie Schüler und Kollegen von der "Schule am See" und Kirchenvertreter.

Das Schulorchester von Sigrun Meschenmoser spielte "The Final Countdown" so hinreißend, dass die scheidende Konrektorin zum Schluss noch einmal staunte: "Was ihr so alles könnt!" Wissend, dass Frau Oswald bald in See sticht, haben sich alle vom Schulkindergarten, der in Schlauchbooten vorüberzog, bis zum "Laufband" der Berufsschulstufe thematisch bei der Abschiedsfeier eingebracht.