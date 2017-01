Friedrichshafen Kommunalpolitische Altlasten beschäftigen Gemeinderat

Eine Entscheidung des Gemeinderats von Friedrichshafen zum geplanten Wohnbau-Programm steht unter anderem aus. Ferner hängen noch Bebauungspläne in der Warteschleife der in 2016 nicht erledigten Themen.

Während seiner ersten Sitzungsrunde in 2017 wird sich der Häfler Gemeinderat unter anderem mit einer schwergewichtigen "Altlast" aus dem vergangenen Jahr beschäftigen müssen: Baubürgermeister Stefan Köhler hatte im Dezember vergangenen Jahres im Technischen Ausschuss ein Aktionsprogramm "Wohnraum für Friedrichshafen" vorgestellt. Unter anderem sieht dieses eine Quote von mietpreisgebundenen Wohnungen für Neubauten vor. Geplant war, dass der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung des Jahres 2016 dieses Programm beschließt. Doch daraus wurde nichts. Unter anderem wegen noch bestehenden Beratungsbedarfs wurde das Thema vom Gemeinderat vertagt. Im Januar will die Verwaltung mit den Fraktionen das weitere Verfahren besprechen. Voraussichtlich werde sich der Gemeinderat im März oder April nochmals mit dem Thema beschäftigen, teilte die Verwaltung kurz vor Weihnachten mit. Die Lage des Häfler Wohnungsmarkts ist aktuell eines der drängendsten kommunalpolitischen Themen. Es mangelt vor allem an preiswerten Wohnungen. Ziel der Verwaltung ist es, dass jährlich rund 400 neue Wohneinheiten entstehen.

Bebauungspläne in der Warteschleife : Privatleute wie nach SÜDKURIER-Informationen auch mindestens ein Investor warten darauf, dass der Bebauungsplan "Albrechtstraße-Ost" Rechtskraft erlangt. Der zurzeit gültige Bebauungsplan für das Gebiet, an dessen nördlicher Grenze der städtische Friedhofs liegt, stammt aus dem Jahr 1954 und entspricht nicht mehr heutigen Anforderungen. Erst der geplante, neue Bebauungsplan wird beispielsweise verdichtetes Bauen ermöglichen. Probleme mit dem Thema Entwässerung, die im Zuge des Verfahrens aufgetaucht sind, sind Ursache für die zeitlichen Verzögerungen. Den Bebauungsplan für den Bereich südliche Wera-/Olgastraße schickte dagegen Baubürgermeister Stefan Köhler in die Warteschleife. Anfang November 2016 hatte es während einer Sitzung des Technischen Ausschusses aus den Reihen der Gemeinderäte heftige Kritik am präsentierten Entwurf für den Bebauungsplan gegeben. Sprecher aller Fraktionen hatten klar gemacht, dass sie diesen wegen zu vieler Einschränkungen für Grund- und Hausbesitzer ablehnen würden. Daraufhin nahm Köhler das Thema von der Tagesordnung. Seit gut zweieinhalb Jahren läuft das Verfahren für diesen Bebauungsplan. Mit diesem beschäftigte sich auch eine Kammer des Verwaltungsgerichts Sigmaringen – die mündliche Verhandlung endete mit einem Vergleich zwischen dem Investor und der Stadt.

Ebenfalls noch ohne endgültige Antwort ist die im vergangenen Jahr gestellte Frage, ob die Einfahrten zur Häfler Fußgängerzone mit Pollern versehen werden sollen. Nach dem Beispiel der Stadt Lörrach sollen die Poller unberechtigstes Einfahren in die Altstadt verhindern. Oberbürgermeister Andreas Brand hatte im April vergangenen Jahres eine im Gemeinderat geplante Debatte um eine solche Poller-Anlage vertagt. Bis jetzt gab es keine erneute Debatte im Rat zu diesem Thema, in der Zwischenzeit gab es aber Kontrollen sowie Zählungen von in die Altstadt einfahrenden Fahrzeugen durch Mitarbeiter des städtischen Vollzugsdienstes. Und OB Brand hat sich jüngst bei einer Veranstaltung des Altstadtforums gegen eine Poller-Lösung ausgesprochen. Ein Beschluss des Gemeinderats steht aber noch aus. Umgehungen für Teilorte: Mögliches Konfliktpotenzial bergen die Ergebnisse der Suche nach einer Trasse für eine mögliche Umgehungsstraße für Kluftern. Das vor gut zwei Jahren begonnene Mediationsverfahren verlief bis jetzt ganz gut. Sechs Varianten für eine solche Umfahrung werden nun gegeneinander abgewogen. Das Ergebnis und damit ein Lösungsvorschlag sollen dem Landkreis, der das Mediationsverfahren auf den Weg gebracht hat, im Frühjahr unterbreitet werden. Im November hatten einige Riedheimer Protest gegen Trassen angemeldet, die zulasten dieses Markdorfer Ortsteils gehen. Im Haushaltsplan 2017 des Bodenseekreises, der eine mögliche Umfahrungsstraße für Kluftern bauen wird, findet sich eine Planungsrate in Höhe von 500 000 Euro dafür. Auch für Schnetzenhausen ist eine Planungsrate, in diesem Fall in Höhe von 400 000 Euro, ausgewiesen. Für Schnetzenhausen läuft auch ein Mediationsverfahren, um eine Trasse für eine solche Entlastungsstraße zu finden.

Mögliches Konfliktpotenzial bergen die Ergebnisse der Suche nach einer Trasse für eine mögliche Umgehungsstraße für Kluftern. Das vor gut zwei Jahren begonnene Mediationsverfahren verlief bis jetzt ganz gut. Sechs Varianten für eine solche Umfahrung werden nun gegeneinander abgewogen. Das Ergebnis und damit ein Lösungsvorschlag sollen dem Landkreis, der das Mediationsverfahren auf den Weg gebracht hat, im Frühjahr unterbreitet werden. Im November hatten einige Riedheimer Protest gegen Trassen angemeldet, die zulasten dieses Markdorfer Ortsteils gehen. Im Haushaltsplan 2017 des Bodenseekreises, der eine mögliche Umfahrungsstraße für Kluftern bauen wird, findet sich eine Planungsrate in Höhe von 500 000 Euro dafür. Auch für Schnetzenhausen ist eine Planungsrate, in diesem Fall in Höhe von 400 000 Euro, ausgewiesen. Für Schnetzenhausen läuft auch ein Mediationsverfahren, um eine Trasse für eine solche Entlastungsstraße zu finden. Blaue Blume: Zu den noch offenen Arbeitspaketen aus 2016 des Häfler Gemeinderats gehört auch, über die Zukunft der studentischen Kulturinitiative "Blaue Blume" zu entscheiden. Die Initiative siedelt zurzeit illegal auf einem städtischen Grundstück an der Windhager Straße. Seitens der Verwaltung wurden der Initiative Ersatzstandorte wie etwa im Fallenbrunnen vorgeschlagen. Nach der aktuellen Planung von Verwaltung und Gemeinderat sollen sich die Mitglieder des Technischen Ausschusses des Gemeinderats während einer Sitzung im Januar nicht öffentlich mit noch offenen Fragen beschäftigen. Danach soll es einen Beschluss des Gemeinderats geben.

Sitzungen des Rates

Erst Ende des Monats nimmt der kommunalpolitische Betrieb Fahrt auf. Als erster wird der Finanz- und Verwaltungsausschuss des Häfler Gemeinderats am Montag, 30. Januar öffentlich tagen. In der üblichen Abfolge folgen der Technische Ausschuss (31. Januar) und der Kultur- und Sozialausschuss (1. Februar). Die ersten Sitzungen der Ortschaftsräte in diesem Jahr finden am 1. beziehungsweise 2. Februar statt, bevor am Montag, 13. Februar erstmals in diesem Jahr der Gemeinderat tagt. (dim)