vor 1 Stunde SK Friedrichshafen Kommt die "Landshut" doch nicht nach Friedrichshafen? Kulturstaatsministerin äußert Zweifel

Außenminister Gabriel will das 1977 von Terroristen entführte Flugzeug "Landshut" im Dornier-Museum in Friedrichshafen ausstellen lassen. Interessiert ist aber auch Flensburg. Kulturstaatsministerin Grütters kritisierte laut dem "Spiegel" ein fehlendes Ausstellungskonzept und die ungeklärte Finanzierung in Friedrichshafen.