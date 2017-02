Friedrichshafen Kommt der Familientreff in den Karl-Olga-Park?

Möglicherweise wird die Wohnung in der Scheffelstraße für den Familientreff Insel nur zur Zwischenlösung.

Der Familientreff, der sich derzeit noch in der Alten Stadtkasse (Friedrichstraße) befindet und bald in die Scheffelstraße umzieht, wird bei den Planungen für den Karl-Olga-Park (KOP) berücksichtigt. Das sagte Oberbürgermeister Andreas Brand in der Gemeinderatssitzung auf Nachfrage von Christine Heimpel (SPD) zu. Das Planungsbüro Thillmann in Koblenz, das bereits 2013 den ersten Platz bei der Ausschreibung des Großprojekts KOP gewann, wird dementsprechende Pläne erstellen, wie sich der Treff in das Gelände einfügen könnte.