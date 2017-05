"Achtung Lesensgefahr!": Die Lesung von Volker Klüpfel und Michael Kobr im GZH Friedrichshafen wurde zum haushoch gewonnenen Heimspiel

Zwei, die sich wirklich mögen. Und absolut kein gutes Haar aneinander lassen. Was sich liebt, das neckt sich eben. Sture Allgäuer, was sonst. Aber allein daran liegt es nicht. Paradebeispiele dieser speziellen Spezies gibt es ja genug. Zum einen wären da also der schrullige Kommissar Kluftinger, ein hoffnungsloser und doch liebenswerter Dinosaurier – und der schneidige Doktor Langhammer, ein ausgewiesener Charmeur und sensibler Philanthrop, der nicht nur in punkto Frauen immer das richtige Händchen zu haben scheint. Zum anderen Volker Klüpfel und Michael Kobr. Sie kamen, sahen und siegten bei ihrem Auftritt im vollbesetzten Ludwig-Dürr-Saal des Graf-Zeppelin-Hauses. Und das war logischerweise alles andere als eine Überraschung. Schließlich beherrscht das Allgäuer Erfolgsduo seit Jahren die in herrlich komischer, perfekt inszenierter Selbstverliebtheit zelebrierte kabarettistische Zweimannshow. Und mal ganz ehrlich: Wen interessieren denn schon die Einzelheiten von Mord und Totschlag, wenn man mehr über ihren kultigen Titelhelden Kluftinger und seine ach so erregenden Zweikämpfe mit dem ganz normalen familiären Alltag erfahren kann.

Aber keine Angst: "Achtung Lesensgefahr!" – so das Motto der aktuellen Lese-Tour von Klüpfel und Kobr – besteht nach wie vor. Immerhin steht in ihrem neuesten Krimi die, wenn auch unerwartete, Ankunft des ersten allgäuerisch-japanischen Enkels kurz bevor. Aber damit nicht genug: Der geneigte Kluftinger-Fan darf an diesem Abend sogar das gewohnte Genre gedanklich mal zur Seite legen. Mit "Himmelhorn" geht's zwar zunächst per nigelnagelneuem E-Bike in die Alpen – wo natürlich in Funklöchern immer die eine oder andere Leiche herumliegen kann. Dann aber zwischendurch schnell auf den mitgebrachten hellblauen Liegestuhl, den Sonnenschirm aufgespannt und die Füße in den virtuellen Sand gestreckt. In "In der ersten Reihe sieht man Meer" geht's gar nicht mordlüstern zu, obwohl man das angesichts der familiären Ausgangslage durchaus nicht ausschließen möchte. Mit Papa, Mama, Oma, Kind und Kegel im Rahmen eines unerwarteten Zeitsprungs an die Adria zu fahren und dabei in die 1980er zurückzukehren – da kommen doch wirklich Freude, wahre Urlaubsträume und spätpubertäre Erinnerungen auf.

Sächsin oder sexy Italienerin? Originale Urlaubsbilder zweier schöner junger Männer oder doch lieber Schweizer Wurstsalat? Wer im Publikum Partei ergreift und ein wenig Glück hat, wird mit aus der Kindheit bekannten Schleckmuscheln belohnt. Doch eigentlich muss man sich nicht zu viele Gedanken machen. Für jeden ist reichlich was dabei. Und wenn man sich über die Prioritäten nicht einigen kann, dann bleibt nichts anderes als das altbewährte "Schnick-Schnack-Schnuck", das gerne um ein paar individuelle Spielregeln erweitert werden kann. Kein Wunder also, dass im Parkett kein Auge trocken bleibt. Auch dann nicht, als Michael Kobr einen erstklassigen Luis Trenker gibt und Volker Klüpfel als tirolerischer Wiener dieser Performance in nichts nachstehen mag. Kobr hat sich übrigens schon in jungen Jahren sportlich ausgezeichnet, hat unter anderem den Fahrradführerschein bestanden und das Seepferdchen-Abzeichen erworben – und damit im Grunde mindestens die gleiche Affinität für Freiluftsport wie sein leidgeprüfter Titelheld. Volker Klüpfel hingegen springen die tänzerische Leichtigkeit und der pure Wortwitz aus den leuchtenden Allgäuer Augen. Keine Frage also, dass der Abend stark autobiographische Züge trägt. Und ein Heimspiel für Volker Klüpfel und Michael Kobr war, das wieder mal haushoch gewonnen wurde.