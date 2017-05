vor 1 Stunde Sabine Wienrich Exklusiv Friedrichshafen Kommentar: Jetzt Kita-Plätze ausbauen!

Neue Kitas und Anbauten in der Stadtmitte, im Westen, in Allmannsweiler, in Wiggenhausen: Bis 2020 will die Verwaltung 295 Krippen- und Kindergartenplätze schaffen. Der Bedarf ist da – und wird durch weiteren Zuzug und Flüchtlingsfamilien weiter steigen. Worauf also warten?, findet unsere Redakteurin Sabine Wienrich.