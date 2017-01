Friedrichshafen Kokainhandel-Fall: Angeklagter hat wohl mindestens viermal Drogenkurier geschickt

Im Prozess gegen einen 31- und einen 34-Jährigen aus Friedrichshafen vor dem Landgericht Ravensburg wegen Kokainhandels hat der dritte Verhandlungstag neue Erkenntnisse dazu gebracht, wie und wann der Ältere die Drogen zum Abnehmer in der Schweiz bringen hat lassen. Dazu sagte der Drogenkurier aus, der vier Fahrten gestand. Ärger gab es um die kurzzeitig im Raum stehende Beeinflussung eines anderen Zeugen.

In kleinen Schritten nähert sich vor dem Landgericht Ravensburg der Prozess gegen einen 31- und einen 34-Jährigen einem klareren Bild. Am dritten Verhandlungstag des Kokainhandel-Falls stand der ältere Angeklagte im Mittelpunkt. Konkret ging es darum, wann und wie er insgesamt wohl über 600 Gramm der Droge zu einem Abnehmer in der Schweiz gebracht hat oder bringen hat lassen.

Als Zeuge befragt wurde ein 48-Jähriger, der das Kokain in Friedrichshafen als Kurier vom 34-Jährigen empfangen und zum Empfänger im Kanton Bern transportiert hat. Gegen den 48-Jährigen läuft deswegen bereits ein eigenes Strafverfahren, gestanden hatte er bereits drei Fahrten, bei denen er je circa 100 Gramm transportiert hätte, einmal vielleicht auch weniger. Der Zeuge datierte den Zeitraum schwammig auf "Ende Winter, Anfang Frühling" bis "Ende Juni" 2016. Äußerst zögernd antwortete er zunächst mit nein auf die Frage, ob er, wie vom 34-Jährigen behauptet, Mitte Juni ein viertes Mal Kokain in die Schweiz transportiert habe. Dabei ging es um 421 Gramm, die der Zeuge aber nicht dem Endempfänger, sondern nach dem Schmuggel über die Grenze in Zürich wieder dem 34-Jährigen übergeben habe. Von diesem erneut mit dem Ablauf konfrontiert, erinnerte sich der 48-Jährige doch an die Fahrt. "Ich habe damit nichts verdient, hatte nur Stress, Ärger und Sorgen", sagte er, was sich letztlich doch etwas anders darstellte. Er erhielt wohl einige hundert Schweizer Franken für die, Hin- und Rückfahrt zusammengerechnet, je über 400 Kilometer langen Fahrten. Bei der Frage nach einer etwaigen fünften Fahrt Anfang Mai, als der 34-Jährige auf einem Drogentrip in die Dominikanische Republik war und währenddessen ein Deal abgewickelt wurde, druckste der Kurier wieder herum. Letztlich sagte er, nicht gefahren zu sein.

Zuvor war die Befragung eines Ermittlers fortgesetzt worden, wobei sich aus der Überwachung der Telekommunikationsdaten wenig Handfestes ergab. Nachdem ein weiterer Zeuge nicht erschien, wurde ein Arbeitskollege des 34-Jährigen befragt. Inhaltlich relevant war seine Aussage, nichts von der behaupteten schweren Drogensucht des Angeklagten gemerkt zu haben. Viel heftiger wurde aber eine mögliche Beeinflussung des Zeugen durch die Familie des Angeklagten diskutiert. Nach Angaben Dritter sei dem Zeugen Geld geboten worden, um die Drogensucht zu bezeugen. Dies machte er nicht und widersprach der Darstellung. Verteidiger Thomas Bauch, war "empört, wie Verteidigungsarbeit auf den Prüfstand gestellt wird." Dabei bezog er den Verwurf fälschlicherweise auf sich und das, ohne dass ihm der Vermerk der Staatsanwaltschaft überhaupt vorlag. Darüber echauffierte sich wiederum die Gegenseite. Weiter geht es am Montag.