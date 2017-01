Ravensburg/Friedrichshafen Kokain-Prozess: Mutmaßlicher Drahtzieher bestreitet Beteiligung

Fortsetzung des Kokain-Prozesses am Landgericht: Zeugen bestätigen die Drogensucht eines 34-jährigen Angeklagten.

Am Landgericht Ravensburg wurde am Montag der Prozess wegen Kokainhandels gegen einen 34-jährigen und einen 31-jährigen Mann, die aus Friedrichshafen stammen, fortgesetzt. Zum einen wurde der 33-jährige, mutmaßliche Dealer, der in Konstanz in Haft sitzt, vernommen, der der Drahtzieher dieser Aktionen gewesen sein soll. Dieser bestritt, mit der Beschaffung und dem anschließenden Verkauf in die Schweiz etwas zu tun zu haben. Zum anderen sagte ein weiterer Dealer aus dem westlichen Bodenseekreis aus, im Krankenhaus sei nicht einmal, sondern zwei Mal Kokain von ihm an den 34-Jährigen verkauft worden, einmal 50 Gramm für 2750 Euro und einmal 100 Gramm für 5500 Euro.

Folgt man der Aussage des 33-jährigen Zeugen, so hat dieser den 31-Jährigen auf der Fahrt nur begleitet. Hintergrund war, dass er kein Geld hatte – und auch keines auf der Fahrt eintrieb – sowie von der Polizei gesucht wurde, weil er aus einer Drogentherapie, die er wegen einer andern Straftat absolvieren musste, geflohen war. Der 31-Jährige soll ohne sein Wissen in oder bei Gronau in Nordrhein-Westfalen, an der niederländischen Grenze, "abgecheckt" haben, ob es Kokain zu kaufen gibt, während er im Hotel saß. "Das ist ja Schwachsinn. Das stimmt nicht", entgegnete er auf den Vorhalt der Geschichte der Fahrt des 31-jährigen Angeklagten, in der dieser nur "Sprachrohr" für ihn gewesen sein will. "Ich wurde seit Januar (2016) gesucht. Ich wäre dumm gewesen, wenn ich über eine Grenze fahre", so der Zeuge. Erst auf Nachfrage habe der 31-Jährige ihm damals erzählt, dass er einen Kokain-Deal über ein Kilo gemacht habe.

Das Kokain sei nicht in dem Auto transportiert worden. Und auch mit dem anschließenden Deal in die Schweiz habe er nichts zu tun. Er kenne aber den Empfänger. Eine Beteiligung an dem Drogengeschäft, quasi als Ersatzdealer, über die 100 Gramm Kokain, als der 34-Jährige im Urlaub war, bestritt er ebenso. Der Zeuge und die zwei Angeklagten kennen sich schon länger, unter anderem weil sie zusammen eine Internetseite erstellen ließen, auf der getragene Frauenunterwäsche angeboten wurde. Zur Drogensucht des 34-Jährigen meinte der Zeuge: "Wir haben's schon krachen lassen." Das bestätigte auch der Zeuge der Krankenhaus-Deals.

Um die Person des 33-jährigen Zeugen weiter zu erhellen, hatte die Strafkammer eine Kripobeamtin geladen, die über aktuelle, noch nicht abgeschlossene Verfahren berichtete. Dabei geht es um Verdachtsmomente, dass der 33-Jährige 2016 an zwei Raubüberfällen in Meersburg bzw. Tettnang im vergangenen Jahr und einem Raubüberfall in Langenargen 2012 beteiligt gewesen sein könnte. Zudem besteht der Verdacht, dass er vier bis fünf Personen zu Einbrüchen angestiftet hat. Verlesen wurde die Aussage des Empfängers des Kokains in der Schweiz. Dabei geht es um insgesamt etwa 500 Gramm Kokain, von denen der 34-Jährige rund 400 Gramm selbst überbracht haben soll. Der Empfänger feierte anscheinend wilde Partys, hatte schwere Beziehungsprobleme und fühlte sich bedroht. Er stand nach eigenen Angaben kurz vor dem Selbstmord.

Verlesen wurden auch Urteile der zahlreichen Vorstrafen der Angeklagten. Der 34-Jährige ist mehrfach wegen Körperverletzung, unter anderem an einer Frau, und Drogenbesitzes und -handels verurteilt. Zuletzt im Jahr 2014, als er mit 295 Ampullen verschreibungspflichtiger Testosteronmedikamente ertappt wurde. Strafrechtlich nicht relevant, aber erhellend ist, dass ihm vier Mal der Führerschein verweigert wurde. Das Landratsamt Bodenseekreis begründete dies mit fehlenden Unterlagen, konstatierte aber auch "Neigungen zur Rauschgiftsucht und Ausschreitungen". Beim 31-Jährigen schlagen Unterhaltsverletzung für ein Kind, unerlaubtes Handeltreiben mit Kokain sowie zwei Wohnungseinbrüche zu Buche.

Schließlich wurde vertagt und zwei neue Termine wurden angesetzt, weil der Verteidiger des 34-Jährigen, Thomas Bauch, die Erlaubnis zur Einsicht in Krankenunterlagen vorlegte. Außerdem wird auf Protest von Verteidiger Peter Lork der 31-Jährige in die Justizvollzugsanstalt Ravensburg verlegt, bisher Ulm, da seine Haftbedingungen einer Isolationshaft glichen, da in den bisherigen drei Monaten nur zwei Besuche möglich waren.