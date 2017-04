Friedrichshafen Körperverletzung: Jugendliche erleiden Faustschläge ins Gesicht

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Zwei Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren sei mit Fäusten ins Gesicht geschlagen worden. Der Vorfall hat sich nach Angaben der Jugendlichen am Karfreitag im Uferpark ereignet.

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen zwei bislang Unbekannte, die am Karfreitag gegen 22.20 Uhr bei der Musikmuschel in der Uferstraße zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren geschlagen haben sollen. Wie die beiden Jugendlichen angaben, hielten sie sich bei den dortigen Sitzbänken auf, als sie plötzlich von den zwei Unbekannten, die sich in Begleitung von vier bis fünf weiteren Personen waren, mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurden. Anschließend sei die Gruppe in Richtung Stadtbahnhof geflüchtet. Hinweise an das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefonnummer 0 75 41/70 10.