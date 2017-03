Friedrichshafen Knapp 80 Prozent für Oberbürgermeister Andreas Brand

Mit 79,9 Prozent der Stimmen erreichte Amtsinhaber Andreas Brand das höchste Wahlergebnis einer Oberbürgermeisterwahl in Friedrichshafen in der Nachkriegszeit. Die Wahlbeteiligung in der Zeppelinstadt lag bei bei 41,1 Prozent.

Der Oberbürgermeister der Stadt Friedrichshafen heißt auch für die nächsten acht Jahre Andreas Brand. Bei der Wahl am Sonntag entfielen 79,9 Prozent der Stimmen auf ihn. Die Wahlbeteiligung lag bei 41,4 Prozent. "Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden", sagte der 52-Jährige erleichtert nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses. In einem Gespräch mit dieser Zeitung wies er gleichzeitig darauf hin, dass er dieses "klare" Ergebnis auch als Auftrag für die nächsten acht Jahre sehe. Er wolle die Menschen der Stadt zusammen führen und zusammen halten, sagte Brand in seiner kurzen Ansprache vor dem Rathaus. Er wolle auch versuchen, die Menschen einzubeziehen, die ihn nicht gewählt haben. Der Wahlkampf war absolut fair verlaufen.



Mit 79,9 Prozent der Stimmen erreichte Brand das höchste Wahlergebnis einer OB-Wahl in der Zeppelinstadt in der Nachkriegszeit. Max Grünbeck, der 28 Jahre lang OB war, wurde 1948 mit 72,3 Prozent der Stimmen gewählt. 65 Prozent der Stimmen konnte Martin Herzog, später Wirtschaftsminister der baden-württembergischen Landesregierung unter Lothar Späth, im Jahr 1977 auf sich vereinen. Auf 66 Prozent brachte es Bernd Wiedmann, ab 1985 Nachfolger von Herzog. Wiedmann starb 2009 bei einem Skiunfall.

Eberhard Ortlieb, Fraktionschef der Freien Wähler im Gemeinderat, sagte in einem Gespräch mit dieser Zeitung, dass dieser Wahlerfolg alleine das Verdienst des amtierenden und zukünftigen OB sei. Die Freien Wähler hatten Brand massiv unterstützt. Mit neun Gemeinderäten stellen die Freien Wähler hinter der CDU (12) die zweitgrößte Fraktion. Brand hatte im Wahlkampf darauf Wert gelegt, als unabhängiger Kandidat anzutreten. Die anderen im Gemeinderat vertretenen Parteien und Gruppen hatten auf eigene Kandidaten verzichtet. Der einzige ernst zu nehmende Bewerber im Kandidaten-Quartett war der Musikpädagoge Philipp Fuhrmann, der für das Netzwerk Friedrichshafen antrat. Mit 16,2 Prozent landete er weit abgeschlagen hinter dem Amtsinhaber. Er sei sehr zufrieden mit diesem Ergebnis, sagte Fuhrmann. Sein Abschneiden begründete er unter anderem damit, dass er während seines Wahlkampfs wohl intellektuell zu herausfordernd gewesen sei. Um gleichzeitig anzukündigen, dass das Netzwerk bei der nächsten Kommunalwahl mit dem Ziel antreten werde, stärkste Fraktion im Gemeinderat zu werden.

Überhaupt keine Rolle spielten bei der Wahl am Sonntag der Gastronom Andreas Theurer und der Künstler Dominik Zehle. Theurer, der auf knapp 400 Stimmen (2,1 Prozent) kam, sagte, er habe sein Ziel erreicht.

Zweite Amtszeit

Die erste Amtszeit von Andreas Brand als Oberbürgermeister der rund 60 500 Einwohner zählenden Zeppelinstadt endet am 4. Juni dieses Jahres. Der Termin seiner Einsetzung für eine zweite Amtszeit ist noch unklar. Das Wahlergebnis wird nach Feststellung durch den Gemeindewahlausschuss, der am heutigen Montag tagt, an das Regierungspräsidium (RP) Tübingen zur Prüfung weitergeleitet. Den Termin für die Amtseinsetzung wird die Stadt danach mit dem RP abstimmen. Zu Brands Wahlsieg spielte am Sonntag ein Orchester aller in der Stadt vertretenen Musikvereine. (dim)