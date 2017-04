vor 1 Stunde SK Friedrichshafen-Kluftern Klufterns Ortschaftsrat fordert angemessenen Neubau auf ehemaligem "Traube"-Areal

Alle vier Fraktionen des Ortschaftsrates Kluftern fordern in einem gemeinsamen Antrag für das ehemalige "Traube"-Areal "eine der Bedeutung der dörflichen Mitte angepasste Bebauung". Der von der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft mbH (SWG) geplante Neubau in unmittelbarer Nachbarschaft zur denkmalgeschützten St.-Gangolf-Kirche und zum Rathaus-Kirch-Platz müsse sich in die Umgebung einfügen und im positiven Sinne gestalterisch mitprägen.

