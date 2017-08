Friedrichshafen Klinikum: Wie resistente Keime entstehen

Nach der Schließung der internistischen Intensivstation wegen resistenter Bakterien gibt es viele Fragen. Hier die wichtigsten Antworten.

Am 11. August mussten auf der internistischen Intensivstation des Klinikums Friedrichshafen drei Patienten isoliert werden, weil dort Keime festgestellt wurden, die gegen ein bestimmtes Antibiotikum resistent geworden sind. Wie die Klinik auf Nachfrage des SÜDKURIER mitteilte, wurden die Bakterien bei einem standartisierten Screening entdeckt, die bei allen Patienten durchgeführt wird, die aufgenommen werden. Bei den Keimen handelt es sich um Vancomycin-resistente Enterokokken (VRE), die eigentlich völlig ungefährlich sind und im Darm eines jeden Menschen vorkommen. Gefährlich wird VRE nur, wenn ein immungeschwächter Mensch damit infiziert wird. Nach Angaben des Klinikums kam es aber bisher zu keiner Infektion. "Wir haben lediglich eine Kolonisation festgestellt, von der für gesunde Menschen keine gesundheitliche Gefahr ausgeht", erklärt Andrea Schmidt vom Krankenhaus. Zwar kann die Intensivstation derzeit nur selektiv belegt werden, trotzdem mussten keine Patienten in andere Krankenhäuser verlegt werden. "Wann die internistische Intensivstation wieder normal laufen wird, liegt bei der Hygienekommission des Klinikums", so Schmidt. Die Keime, um die es geht, sind Enterokokken. Das sind Bakterien, die in der Darmflora von Menschen und Tieren eine wichtige Rolle spielen. Die Keime sind über die Jahre gegen das Antibiotikum Vancomycin resistent geworden, daher auch der Name VRE. Über sie wurde erstmals 1988 berichtet. Diese Enterokokken-Stämme können bei Menschen, deren Immunsystem stark geschwächt ist, Infektionen wie Harnwegsinfekte oder eine Sepsis auslösen. Hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen, die das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit zusammengestellt hat:

-Was ist VRE? Die Abkürzung VRE steht für Vancomycin-resistente-Enterokokken und bezeichnet eine als übliche Besiedler des Darms vorkommende Bakteriengattung (Enterokokken), die durch eine Resistenz gegenüber dem Antibiotikum Vancomycin nur mit Reserve-Antibiotika behandelt werden kann. -Wie merke ich eine VRE-Infektion? VRE werden dadurch erkannt, dass Enterokokken in klinisch relevanten Untersuchungsmaterialien nachgewiesen werden. -Wie kann VRE sich verbreiten? Die Verbreitung von VRE erfolgt weitgehend über die Hände, über kontaminierte (verunreinigte) Gegenstände oder patientennahe Fächen. Eine Kontamination (Verunreinigung) der Umgebung ist etwa bei offenen Wunden möglich. Da VRE an der Umwelt stabil sind, soll im Krankenhaus durch Desinfektionsmaßnahmen (Hände-, Instrumente-, Flächendesinfektion) eine Weiterverbreitung unterbunden werden. Hygiene ist deshalb sehr wichtig. -Welche Menschen haben ein höheres Risiko an VRE zu erkranken? VRE-Infektionen konnten zunächst vermehrt bei immunsupprimierten und multimorbiden Patienten beobachtet werden, es können jedoch in Ausnahmefällen auch Patienten ohne bekannte Risikofaktoren betroffen sein. -Wie lange dauert die Erkrankung an VRE? Die Dauer einer klinisch relevanten Erkrankung durch VRE kann nicht generell angegeben werden, da der Erfolg einer (antibiotischen) Therapie von verschiedenen Faktoren abhängig ist. -Kann ein Mensch an VRE sterben? Grundsätzlich ist zwischen einer bloßen Besiedelung und einer Infektion zu unterscheiden. Eine reine Kolonisation im Darm besitzt keinen Krankheitswert. Bei einer Infektion mit klinischer Symptomatik wird nach ärztlichem Ermessen eine antibiotische Therapie durchgeführt. Wie bei jeder schweren Infektion, etwa einer Sepsis, kann aber nicht immer ein therapeutischer Erfolg garantiert werden.

Multiresistente Erreger

Neben VRE gibt es eine Reihe weiterer Erreger, die gegen Antibiotika resistent geworden sind und Probleme in Krankenhäusern verursachen. Dazu gehört der weit verbreitete Methicillin-resistente Erreger Staphylococcus aureus (MRSA). Doch es gibt weitere Erreger, etwa Klebsiellen, Pseudomonaden oder auch bestimmte Clostridien. Problematisch ist die Anwendung von Antibiotika in der Tierhaltung, die bei der Zunahme von Resistenzen eine große Rolle spielt. (mom)