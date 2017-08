Friedrichshafen Klinikum Friedrichshafen: Die Intensivstation ist nun wieder keimfrei

Geschäftsführer Johannes Weindel bestätigt die Wiedereröffnung der Station, nachdem dort multiresistente VRE-Keime festgestellt worden waren.

Die internistische Intensivstation des Klinikums Friedrichshafen ist seit Samstag Vormittag wieder geöffnet. Sie hatte am 11. August geschlossen werden müssen, weil bei zwei Patienten Keime festgestellt wurden, die gegen ein bestimmtes Antibiotikum resistent geworden sind. Es handelte sich um Vancomycin-resistente Enterokokken (VRE), die eigentlich völlig ungefährlich sind und im Darm eines jeden Menschen vorkommen. Gefährlich wird VRE nur, wenn ein immungeschwächter Mensch damit infiziert wird.



Drei Patienten mussten daraufhin isoliert werden. Wie Geschäftsführer Johannes Weindel mitteilte, konnte am Donnerstag der letzte Patient, der mit den Keimen besiedelt war, von der Intensivstation entlassen werden. "Die Hygiene-Kommission hat in Absprache mit dem Gesundheitsamt die Freigabe für die Station erteilt, nachdem sie gereinigt wurde." Weindel betont, dass es zu keinem Zeitpunkt eine Infektion mit VRE gegeben habe. "Die Bakterien wurden bei einem standardisierten Screening entdeckt, das bei allen Patienten angewendet wird, die aufgenommen werden", erklärt Weindel.



Vorsichtsmaßnahmen haben gegriffen

Damit habe sich gezeigt, dass die Vorsichtsmaßnahmen des Klinikums voll gegriffen hätten. VRE-Keime sind Enterokokken. Das sind Bakterien, die in der Darmflora von Menschen und Tieren eine wichtige Rolle spielen. Immer wieder kommt es vor, dass Patienten diese Keime selbst in die Klinik mitbringen, deswegen wird jeder Patient, der auf die Intensivstation verlegt wird, auf diese Keime getestet. Die Keime sind über die Jahre gegen das Antibiotikum Vancomycin resistent geworden, daher auch der Name VRE.



Diese Enterokokken-Stämme können bei Menschen, deren Immunsystem stark geschwächt ist, Infektionen wie Harnwegsinfekte oder eine Sepsis auslösen und gelten als schwer zu behandeln. "Die Intensivstation ist wieder normal belegt", so Klinikums-Geschäftsführer Johannes Weindel.