Friedrichshafen Kletter-Ass Stefan Glowacz zeigt Multivisions-Show

Er gilt als Deutschlands erfolgreichster Kletterer: Stefan Glowacz. Laut Mitteilung des Veranstalters Terra Nova gastiert Glowacz mit seiner Multivisions-Show "Extremklettern – Von der Arktis bis zum Orient" am Samstag, 21. Januar, um 20 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus. Der SÜDKURIER verlost fünfmal zwei Freikarten.

Extremkletterer Stefan Glowacz ist in einer spektakulären Aktion in die zweitgrößte Höhle der Welt – Majlis Al Jinn, Oman – eingestiegen. Noch nie habe sich ein Bergsteiger in diese gigantische Höhle so hineingewagt. Erstmals werden laut Terra Nova spektakuläre Fotos und Filme live von Glowacz präsentiert. Das sei Spannung pur.

Im April 2011 brach Glowacz in den Himalaja nach Nepal auf, um den 7030 Meter hohen Gauri Shankar zu besteigen. Nicht auf der Normalroute, sondern über die unerschlossene, 1800 Meter hohe Südwand.

Auf einer Expedition nach Venezuela an den Tafelberg Roraima Tepui gab es eine folgenschwere emotionale Belastung. Keiner hatte gewusst, wie sie es verkraften würden, wenn sie zu zweit eine Expedition vollenden, die sie zu dritt hätten abschließen sollen: mit ihrem Freund, der Kletterlegende Kurt Albert. Er verunglückte im Herbst 2010 tödlich.

