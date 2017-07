Friedrichshafen Kleiner Bach, große Wirkung: Anwohner am Buchenbach ärgern sich

Nach 2015 kam es am 8. Juli erneut zu Überflutungen im Wohngebiet in Manzell. Nach Angaben der Anwohner wurden Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser nicht umgesetzt.

Friedrichshafen – Normalerweise ist der Buchenbach in Manzell ein kleines Bächlein. Setzen wie am 8. Juli allerdings Regenfluten ein, drücken Wassermassen in die Keller der Anwohner. Auch ein Weg, der an den Grundstücken vorbeiführt, ist überflutet (Bild rechts). Die Anwohner des Buchenbachs kennen solche Szenen bereits. Schon im Juni 2015 hatten sie mit den Folgen einen Hochwassers zu kämpfen. "Damals haben wir mit der Stadtverwaltung Kontakt aufgenommen. Es gab damals einen Vorort-Termin, um zu klären, wie das Wasser aufgefangen und abgeleitet werden kann", sagt Theodor Maier im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Allerdings sei bis heute nichts passiert.

Als Knackpunkt betrachten er, sein Nachbar Peter Specker und weitere Anwohner ein Rohr mit nur 40 Zentimetern Durchmesser. Wie Maier in einem Schreiben an Baubürgermeister Stefan Köhler und im Gespräch mit dem SÜDKURIER ausführt, verläuft der Buchenbach zunächst oberirdisch, wird weiter durch ein Rohr mit einem Durchmesser von 80 Zentimetern geführt und verläuft bis zum Buchenbachweg dann wieder oberirdisch. "Und dort beginnt das Problem", so Theodor Maier. Denn hier münde er in ein Rohr mit 40 Zentimetern Durchmesser. Auch ein zusätzlicher Sicherheitsablauf habe lediglich einen Durchmesser von 30 Zentimetern. Diese könnten die Wassermassen nicht aufnehmen.

Ein erster Ansatz, die Situation am Buchenbach zu entschärfen, sei die Idee einer Bachöffnung gewesen. Bei der ersten Planung war eine Bachöffnung mit zusätzlichem Retentionsraum vorgesehen, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Diese Planung musste aber verworfen werden, weil eine Gashochdruckleitung das Grundstück quert. Daraufhin wurde der Kanal untersucht. Die aktuelle Planung sieht laut Stadtverwaltung den Austausch beziehungsweise die Vergrößerung des 40-Zentimeter-Rohrs vor, damit eine Vergrößerung der Abflussleistung für den Bach erreicht wird. Für die Vergrößerung des Rohrs sei allerdings eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich. Diese liege noch nicht vor. Das Verfahren dauere je nach Einwendungen bis zu sechs Monate. Daher könne mit den Arbeiten noch nicht begonnen werden.

Auch Theodor Maier erzählt: "Offenbar läuft jetzt ein Genehmigungsverfahren dazu, aber wir haben seither nichts mehr gehört." Und hier setzt seine Kritik an. "Wir wollen nicht die Stadt an den Pranger stellen. Wir wollen mit den Verantwortlichen zusammenarbeiten, aber uns fehlt hier die notwendige Transparenz", sagen Maier und sein Nachbar Peter Specker. Die Kommunikation funktioniere nicht gut. "Wir wollen einfach nur informiert werden, was der Sachstand ist." Die Stadt weist diesen Vorwurf zurück. "Die Anwohner wurden im persönlichen Gespräch informiert, dass die ursprüngliche Planung aufgrund der kreuzenden Gashochdruckleitung nicht umgesetzt werden kann und nun eine geänderte Planung mit Sanierung und Vergrößerung des bestehenden Kanals umgesetzt werden soll. " Und weiter betont die Stadt: "Die Anwohner wurden von Anfang an über die Planungen und den Stand der Planungen informiert."

In der Vergangenheit hätte es im Buchenbachweg keine Probleme mit Hochwasser gegeben, sagen die Anwohner auch. "Damals waren hier allerdings auch Obstwiesen in der Umgebung, wo das Wasser langsam versickert ist. Durch Neubaugebiete gebe es mehr versiegelte Flächen und damit mehr Oberflächenwasser. Das ist ein Knackpunkt und wurde aus meiner Sicht bei der Planung nicht ausreichend berücksichtigt", sagt Anwohner Maier. Die Stadt schreibt dazu hingegen: "Das Baugebiet Buchschach wurde an den Buchenbach angeschlossen, wobei der maximale Abfluss auf 15 Liter pro Sekunde begrenzt ist. Die Einleitung des Oberflächenwassers aus dem Baugebiet Buchschach wurde mit Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis vom 14.06.2013 vom Landratsamt Bodenseekreis genehmigt."

Seit beim jüngsten Unwetter nun wieder erhebliche Wassermassen kamen, stellen sich die Anwohner jetzt die Frage, ob eine Erweiterung auf ein 80er-Rohr überhaupt ausreichend ist. "Wie soll das Wasser abgeleitet werden, das ist die Frage, die uns beunruhigt." Sie möchten daher auch Gespräche darüber führen, was passiert, wenn die in die Wege geleitete Maßnahme nicht ausreicht. Starkregenereignisse und dadurch entstehendes Hochwasser können laut Stadtverwaltung immer wieder vorkommen, da für diese extremen Ereignisse keine Leitung oder Bauwerke ausgelegt werden, das wäre allein schon nicht zu finanzieren. Im Normalfall und auch bei stärkeren Gewittern würden die Kanäle in Friedrichshafen ausreichen.

Die Anwohner am Buchenbach wünschen sich derzeit vor allem, dass die Maßnahmen zum Schutz vor einem erneuten Hochwasser möglichst bald umgesetzt werden. "Wir glauben nicht daran, dass dieses Jahr überhaupt noch was passiert und der nächste Regen kommt bestimmt", sagen die beiden Anwohner und fügen hinzu: "Wir wären schon froh, wenn das Ganze endlich in Angriff genommen wird und wir darüber informiert werden, was genau gemacht wird. "

Hochwasserschutz

Auch Grundstückseigentümer können und sollen laut Stadt selbst zum Hochwasserschutz beitragen, indem sie Rückstauklappen einbauen und Entwässerungsmöglichkeiten auf ihrem Grundstück schaffen und regelmäßig kontrollieren. Auch mehr Versickerungsflächen und weniger versiegelte Flächen auf Grundstücken seien wichtig, seit einigen Jahren gelte daher auch die gesplittete Abwassergebühr. Vor allem Grundstücke in einer Mulde wie am Buchenbach oder am Hang sind durch die Ansammlung und Strömungen der Wassermassen gefährdet. Hier sei die Eigenvorsorge wichtig.