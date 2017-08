Friedrichshafen Klare Regeln in den Strand- und Freibädern: Zum Baden bitte anziehen

Welche Regeln sind in den Strand- und Freibädern der Region zu beachten? Klar ist überall: Auch Kleinkinder müssen eine Badehosen tragen. In Kressbronn sogar nicht nur beim Baden, sondern auch auf der Liegewiese. Das hat seine Gründe.

Friedrichshafen – Selbst an heißen Tagen wie diesen kommt es auf den Liegewiesen der Strand- und Freibäder selten zu Gedränge. Ganze Lager aus Liegen, Handtüchern, Sonnenschirmen und Badetieren entstehen etwa im Frei- und Seebad Fischbach. Treffen sich mehrere Familien wird so ein Lager manchmal richtig groß und bunt – und das soll auch so sein. "Jeder will sich erholen, baden und in der Sonne liegen, mit einem verständnisvollen Miteinander ist das für alle möglich", sagt Andrea Kreuzer, Pressesprecherin der Stadt Friedrichshafen. Einschränkungen, wie viel Platz Badegäste einnehmen dürfen, gibt es nicht, weder in den Häfler Frei- und Strandbädern noch in Kressbronn oder Immenstaad. "Wir haben eine große Wiese, da findet jeder seinen Platz", sagt Ralf Kaiser, Betriebsleiter des Immenstaader Aquastaad.

Andere Regeln sind in den Freibädern schon zu beachten: So ist im Wasser Badekleidung zu tragen. Das gilt auch schon für die Kleinsten. "Sollten Eltern ihre Kinder nackt ins Becken lassen, werden sie von den Betriebsleitern darauf hingewiesen, ihren Kindern eine Badehose anzuziehen", sagt Kreuzer. Die ganz Kleinen sollten Badewindeln tragen. Das hat vor allem hygienische Gründe, erklärt Kaiser, der das in Immenstaad ebenso hält: "Da kommt unten einfach schneller etwas raus." Im Naturstrandbad Kressbronn müssen Kinder auch auf der Liegewiese etwas anhaben. "Bei uns trägt jeder eine Hose, der Bademeister, die Kassiererin und die Gäste", sagt Betriebsleiter Siggi Kathan. Das Bad hält das seit einigen Jahren so, um pädophilen Fotografen gar nicht erst Motive zu bieten. "Ein paar Zentimeter Stoff, dann lösen sich alle Probleme", sagt Kathan.

Aus dem gleichen Grund hat das Aquastaad das Fotografieren in der Haus- und Badeordnung grundsätzlich verboten. "Wir gehen damit großzügig um, Eltern können ihr Kind natürlich mal fotografieren. Aber wenn etwa ein Erwachsener ohne Kinder unterwegs ist und Fotos macht, unterbinden wir das", sagt Kaiser. Vereinzelt hat das Bad in den vergangenen Jahren schon Anzeige erstattet. Auch das Frei- und Seebad Fischbach verbietet daher das Fotografieren. Bisher ist in diesem Sommer eine Anzeige wegen pädophiler Fotografie beim Polizeipräsidium Konstanz wegen eingegangen. "Das war in einem Freibad in Wangen", sagt Pressesprecher Markus Sauter.

Musik hören ist in den Freibädern erlaubt – mit Kopfhörern. "Wir haben ein großes Schild am Eingang, da steht das drauf", sagt Kathan. So werde niemand gestört. "In der Haus- und Bäderordnung ist festgeschrieben, dass Musik nur mit Kopfhörern gehört werden darf. Sollte ein Badegast dagegen verstoßen, wird er vom Betriebsleiter darauf hingewiesen", sagt auch Kreuzer. In Immenstaad sieht Kaiser einen gewissen Ermessensspielraum: "Wenn die Musik störend ist, gehen wir hin."

Im Allgemeinen, da sind sich die Betreiber sämtlicher Freibäder einig, seien die Badegäste kooperativ: "Wir haben in Kressbronn fast nur Stammkunden, die wissen das alles längst", sagt Kathan. Auch in Friedrichshafen seien Unstimmigkeiten in der Regel im persönlichen Gespräch zu klären, sagt Kreuzer. "Wir haben hier sehr vernünftige und nette Badegäste, da gibt es kaum mal ein Problem", sagt Kaiser.