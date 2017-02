Friedrichshafen Kita-Plätze und besserer Übergang in Anschlussunterkunft als Wunsch

Friedrichshafen wählt: Annemarie Fricker vom Helferkreis St. Columban lobt die Stadt, benennt aber auch Missstände für Flüchtlinge.

Friedrichshafen – Eines ist Annemarie Fricker aus dem Leitungsteam des Asyl-Helferkreises St. Columban ganz wichtig, sie schickt es vorweg. Die Gruppe sieht ihre Bemühungen vonseiten der Stadt definitiv wertgeschätzt. Auch an den amtierenden Oberbürgermeister verteilt sie ein Lob: "Andreas Brand hat uns beeindruckt, er tut nicht nur so, als ob er sich für unsere Themen interessiert, er macht es wirklich." Wunschlos glücklich und komplett zufrieden mit der Stadt ist Fricker dennoch nicht.

Zwar laufe die Arbeit Hand in Hand mit allen beteiligten Ämtern gut und "wir sind uns bewusst, dass wir nur einen bestimmten Bereich abdecken, das Bedürfnis der Menschen nach Begegnung und Begleitung". Fordernd oder gar anklagend möchte Fricker deswegen nicht auftreten: "Aber es gibt schon zwei Dinge, wo wir uns Verbesserungen wünschen würden." Darunter fällt erstens der Übergang von den Gemeinschaftsunterkünften in die Anschlussunterbringung. Das ist Aufgabe der Stadt. "Es ist richtig, dass die Stadt Wohnungen zuweist, nur das Prozedere muss sich verbessern", so Fricker. Allzu häufig werde den Flüchtlingen von einer Person, die nicht deren Sprache spreche, einfach nur ein Schlüssel überreicht, mit dem man eine Wohnung öffnen kann, die völlig leer ist. "Oft fehlt eine Küche, einmal hing in der Wohnung nur eine Glühbirne drin", erinnert sich Fricker. Auch dies möchte sie nicht dramatisieren: "Aber zumindest ein Dolmetscher bei der Übergabe wäre gut, damit die Flüchtlinge etwas Orientierung im neuen Zuhause haben.

" Dabei gehe es um einfache Auskünfte, etwa wo der Mülleimer steht – also um Fragen, die jeder hat, wenn er umzieht. Umso wichtiger sei eine Einführung durch die Stadt, da die Umziehenden oft nicht in Friedrichshafen in der Gemeinschaftsunterkunft waren und die Umgebung komplett neu für sie ist.

Auch fehlt es an Plätzen in Kitas für Flüchtlinge. Dass der Stadt bekannte Problem betrifft mindestens 30, vielleicht auch 50 Kinder. "Man muss die Kinder vorbereiten, nur so kann eine gesellschaftliche Integration gelingen", unterstreicht Fricker. Für ein gutes Zusammenleben sieht sie zudem weiterhin hohe Dezentralisierung bei der Unterbringung entscheidend: "Sonst bilden sich Parallelgesellschaften." Bei den in der Heinrich-Heine-Straße untergebrachten Flüchtlingen passiere das schon.

