Friedrichshafen Kit Armstrong lässt den Flügel singen

Der junge amerikanische Pianist gab im Rahmen des Bodenseefestivals ein besonders ausdrucksstarkes Konzert im GZH. Im Zentrum standen Werken weithin unbekannter amerikanischer Komponisten.

Aus sanft perlenden Sechzehnteln lässt Kit Armstrong Melodien auf- und absteigen, löst ihre Bögen aus der fließenden Begleitung und hält dunkle Schwerkraft in freundlicher Balance. Gegen Ende rauschen die Töne energisch zum Fortissimo auf. Mit "Doctor Gradus ad Parnassum", dem ersten Satz von "Children's Corner" – "Kinderecke", verbeugt sich Claude Debussy ironisch vor zwei Lehrwerken mit ähnlichem Titel. "Jimbo's Lullaby" ist ein Schlaflied für den Spielzeugelefanten seiner Tochter: nach einem sanft fremdartigen, ein bisschen ungelenken Tanz, nicken die Töne ein. Für ihre Puppe schrieb er einen leichtfüßig verspielten Reigen, die Kinderbuchfigur "Golliwogg" tanzt Ragtime und Schneeflocken wirbeln in leiser Melancholie durcheinander. Der amerikanische Pianist Kit Armstrong schenkt jedem Ton Beachtung, gibt jeder Phrase Raum und lässt nicht eine Linie ins Leere laufen. Debussy widmete den Zyklus seiner knapp dreijährigen Tochter – Armstrong füllt die schwebend-transparente Klangwelt mit Innigkeit.

Mit seinen 25 Jahren hat Armstrong nicht nur bereits Klavier und Komposition studiert, sondern auch Mathematik und Chemie mit Auszeichnung abgeschlossen. Er begann als Einjähriger zu rechen, komponierte im Kindergarten, besuchte die High School parallel zur Grundschule und schrieb sich mit sieben Jahren an einer Universität für Komposition und Physik ein. Mit acht gab er sein erstes Konzert, mit 13 unterrichtet ihn der österreichische Pianisten Alfred Brendel. Der nannte Armstrong die "größte musikalische Begabung, der ich in meinem ganzen Leben begegnet bin", warnte ihn aber davor, sein Talent zu verschleißen. Armstrong konzertiert sparsam – und spielte doch schon im Wiener Musikverein, dem Concertgebouw Amsterdam und der NHK Hall Tokio.

Vollkommene Hingabe, großer Ernst und Gedankentiefe kennzeichnen Kit Armstrongs Spiel, er tritt ganz hinter der Musik zurück. Mal scheint er die Tasten zu streicheln, mal hämmert er auf sie ein. Manche Töne sind lidschlagschnell vorbei, andere haben alle Zeit der Welt. Dabei bringt er jede Musik auf ihre Weise zum Sprechen. Er macht es den Zuhörern leicht, auch moderne Tonsprachen zu verstehen, als nehme er jeden einzelnen an die Hand, um ihm Schönheit und Eigenart jeder Komposition nahe zu bringen. Zudem spricht er ausgezeichnet deutsch.

"Was würde passieren, wenn wir in der Musik eine Natur darstellen würden, die keine konstruktiven musikalischen Bögen kennt?, fragt er und gibt eine Antwort mit Morton Feldmans fünf Miniaturen "Nature pieces": Erratisch tropfen Töne vom Flügel, manchmal ist Vogelzwitschern zu erahnen, mal Wasserplätschern, mal Nebel. Die Noten scheinen keiner Ordnung zu folgen und beziehen sich doch aufeinander, ergänzen sich und antworten. Selbst ihr Schweigen ist beredt – erschreckt, gelassen oder voll Spannung.

Armstrong stellt im GZH den in Ungarn geborenen amerikanischen Pianisten Ervin Ervin Nyíregyházi vor. Zunächst als Wunderkind gefeiert, begeisterte oder entsetzte er sein Publikum durch hemmungslos subjektives Spiel. "Er war in der Lage, aus dem Klavier solche Emotionen herauszuholen, dass selbst einem Sänger etwas fehlen würde", sagt Armstrong. In Nyíregyházis Werk "A Soldier of Fortune – "Ein Soldat des Schicksals" – überlagert schmerzlich ausgelebte Tragik jede aufkeimende Helligkeit.

Der polnische Pianist Ignacy Jan Paderewski emigrierte 1902 in die USA, blieb seiner Heimat aber verbunden. 1919 wurde er zum ersten Ministerpräsidenten des unabhängigen Polens. Sein Klavierspiel riss das Publikum weltweit zu Begeisterungsstürmen hin. "Als Komponist hat er keinen neuen Weg gezeigt", sagt Armstrong. Seine Sonate es-Moll ist ein hochvirtuoses Werk mit dunklem Unterton.

Für begeisterten Beifall dankt Armstrong mit einer Nocturne von Paderewski, ruhig strömende Melodien, die der Flügel unter seinen Händen regelrecht singt.