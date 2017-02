Friedrichshafen Kirchenchor Kluftern blickt auf Sternstunden zurück

Ein Jahr mit 43 Proben, 15 geistlichen und drei weltlichen Auftritten liegt hinter dem Kirchenchor Cäcilienverein St. Gangolf Kluftern. Am Samstag trafen sich die Sänger zur Mitgliederversammlung.

Von der Investitur von Pfarrer Ulrich Hund in Kluftern mit der „Schutzengelmesse“ über die musikalische Gestaltung des Patroziniums bis zum geistlichen Konzert in Kooperation mit dem Musikverein spannte sich der Bogen der Auftritte, die Schriftführerin Sabine Musbach nochmals Revue passieren ließ. Als weiteren Höhepunkt nannte sie die Einweihung der neuen Brunnisachhalle. „Hier standen wir gemeinsam mit dem Frauenchor Belle Voci, dem Männergesangverein und dem Musikverein auf der Bühne.“

Chorleiter Thomas Häßler unterstrich das gute Miteinander der musizierenden Vereine in Kluftern als schönes Zeichen für den Ort. Als Sternstunde für den Kirchenchor bezeichnete er die Messe zu Weihnachten. Verstärkt wurde er durch Gastsängerinnen und Männerstimmen aus dem Musikverein. Im Blick hat Häßler bereits das nächste Weihnachtsfest. Ebenso wie der Markdorfer Kirchenchor plant er die „Spatzenmesse“ von Mozart. Der Vorteil sei, dass sich die Chöre so gegenseitig aushelfen und bereichern könnten, erklärte der Chorleiter. „Wir haben also wieder einige Lichtblicke vor uns.“ Pfarrer Ulrich Hund dankte dem Kirchenchor für die qualitätsvolle Mitgestaltung des Kirchenjahres. „Als Chor sind Sie sehr präsent im Leben von Kluftern.“ Positiv unterstrich er, dass die Sänger nicht nur um den „eigenen Kirchturm schwirren“, sondern auch am Geschehen im Dekanat Anteil nehmen. Erfreulich sei zudem, dass sich der Verein auf Änderungen in der Seelsorgeeinheit einlasse.

31 Sänger sowie 55 passive Mitglieder zählt der Kirchenchor aktuell. „Freuen kann sich der Verein über eine neue Sängerin“, berichtete Vorsitzende Irene Schabert. Gleich drei Mitgliedern konnte sie für den lückenlosen Besuch aller Proben danken: Franz Biller sowie Ingrid und Kurt Braunschweiler. Kassiererin Andrea Biller informierte über einen positiven Kassenstand, mit einem Gewinn von rund 1500 Euro. Die Entlastung des Vorstands empfahl Christof Müller, Vorsitzender des Musikvereins Kluftern. „Basis unserer gelungenen Zusammenarbeit ist eine gute Harmonie“, dankte er. Einstimmig kamen die Mitglieder seiner Aufforderung nach. Bereits im Vorfeld wurden Vorsitzende Irene Schabert und Schriftführerin Sabine Musbach einstimmig im Amt bestätigt.

Cäcilienverein Kluftern