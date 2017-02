Friedrichshafen Kinga Glyk überzeugt nicht nur bei Youtube

Die erst 19-jährige E-Bassistin aus Polen trat mit ihrem Jazztrio im Casino Kulturraum und erspielte sich "Bravo"-Rufe. Auch ihre erfolgreiche Netz-Version von Eric Claptons "Tears in heaven" durfte nicht fehlen.

Kinga Glyk trägt das Attribut „Internet Phänomen“. Gemessen an den Klickzahlen ihrer Videos im Internet und in sozialen Netzwerken kann es die erst 19-jährige polnische Bassistin und Frontfrau des Kinga Glyk Trios mit Popstars und -sternchen aufnehmen. In diesem Bereich an der Tagesordnung ist das im Jazz eher ungewöhnlich. Wer Kinga Glyk aber live erlebt – am Samstag spielte sie im Casino Kulturraum in Friedrichshafen – wundert sich nicht mehr. „Ein tolles Konzert, eine super Musikerin, unglaublich, dass sie noch so jung ist“, lauteten die Kommentare der Zuhörer, die ihren Applaus mit Bravo-Rufen untermauerten.

Musik zwischen Jazz, Blues und Funk spielt die die Jazz-Newcomerin, die von ihrem Vater Irek Glyk am Schlagzeug und von Piotr Matusik am Piano begleitet wird. In Sachen Musikalität und Präsenz stehen sie ihrer jungen Frontfrau – in ihrer Heimat Polen die einzige in einer Jazzband – in nichts nach. Im Gegenteil: ihre Erfahrung scheint sie zusätzlich zu tragen und ihr noch mehr Sicherheit zu geben. Dabei waren die immer wieder eingestreuten Dialoge zwischen den Instrumenten durchweg auf Augenhöhe. Im Mittelpunkt des Konzerts standen Stücke von Kinga Glyks zweitem Album „Happy Birthday“. Voller Dissonanzen beginnt „Sad and happy Blues“, um sich bald in swingende Musik aufzulösen, bei der das Trio vom virtuos gespielte Piano angetrieben wird.

Zart übernimmt Kinga Glyk nach dem klassisch anmutenden Piano-Auftakt beim Stück „Hope“ die Führung. Geradezu vorsichtig setzt sie dabei die einzelnen Töne. Auch das Schlagzeug ist zunächst kaum mehr als ein sanftes Streicheln. Schließlich steigert sich die „Hoffnung“, umspielt vom E-Bass, zu einem klar formulierten Wunsch, der mit einem fetten Ausrufezeichen endet. Spannend, wie sich jeder Ton in der Mimik der jungen Musikerin widerspiegelt. Mit geschlossenen Augen spürt sie ihnen nach, kaut sie, bläst sie aus. Auch Irek Glyk spielt das Schlagzeug mit vollem Körpereinsatz. Er hat das Talent seiner Tochter entdeckt, als sie gerade mal zwölf Jahre alt war. Seitdem ist sie Mitglied des Glyk-Familientrios „PIK“.

Beim groovigen Stück „Walking Baby“ macht das Trio aus einer einfachen Tonfolge einen spannenden musikalischen Krimi. Sensibel und mit großer musikalischer Reife spielt die Bassistin auch das Stück „Martin Luther King’s Dream“ von ihrem ersten Album. Sie möchte so leben, dass sie in der Zukunft keine ihrer Entscheidungen bedauern muss, lässt sie das Publikum wissen. Voller Kreativität und geradezu verspielt zeigt sich das Trio auch bei funkigen Stücken. Mal kokettiert Kingas Bass mit dem Piano, dann wieder mit dem Schlagezug. So wie Vater Glyk die Schlägel wirbeln lässt, zupft die Tochter die Saiten. Sie schafft es mit Leichtigkeit, dass das Publikum ihre Akkorde zweistimmig nachsingt und setzt eine weitere Basslinie obendrauf.

Im Schneidersitz, ganz allein auf der Bühne, spielte Kinga Glyk als Zugabe ihren Youtube-Hit: ihre Interpretation von Eric Claptons „Tears in Heaven“. Kaum zu glauben, welch spannende und gleichzeitig softe Musik allein mit einem E-Bass möglich ist. Das Publikum war begeistert und erfüllte der jungen Künstlerin gern den Wunsch nach einem gemeinsamen Foto fürs Internet. Die nächsten Klicks lassen sicher nicht lange auf sich warten.