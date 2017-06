Friedrichshafen Kindernachsorge jetzt verbessert

Bei der Nachsorge von Frühgeborenen sowie chronisch- und schwerkranken Kindern gibt es eine Verbesserung. Die Stiftung Liebenau kooperiert mit dem Medizin-Campus Bodensee bei der Kindernachsorge und steht so betroffenen Familien mit Rat und Tat bei.

Im Verbund des Medizin-Campus Bodensee wurden im vergangenen Jahr 2400 Kinder geboren. Aber nicht alle Kinder kamen zum geplanten Zeitpunkt oder gesund zur Welt. "Wir haben seit 2015 allein im Bereich der Frühgeburten einen Zuwachs von über 25 Prozent", sagt Klinikdirektor Jochen Wolf. Deshalb ist die Geburtshilfe im Mutter-Kind-Zentrum Friedrichshafen seit 2010 eng mit der Kinderklinik verzahnt und räumlich verbunden.



Hier können kleine Patienten bereits ab einem Gewicht von 1250 Gramm versorgt werden, in Notfällen sogar darunter. "Ich behaupte, wir haben eine sehr hohe Expertise hier im Haus", so Jochen Wolf. "Wir haben ideale Bedingungen, dadurch, dass wir Tür an Tür organisiert sind, und beginnen quasi die Betreuung der Kinder schon, indem wir die Eltern darauf vorbereiten, was damit verbunden ist, wenn Kinder als unreife Menschen zur Welt kommen", so Dr. Steffen Kallsen, Chefarzt der Kinderklinik. Die Eltern werden also von Ärzten und von pflegerischer Seite vorbereitet und auch nach der Geburt bestens betreut.

Aber irgendwann dürfen die Kinder nach Hause. "Dann soll man mit dem kleinen Kindchen oder einem kranken Kind den Überblick behalten, alle Termine im Kopf haben und auch die anderen Kinder zuhause nicht vergessen", sagt Nadja Nobis, die Leiterin der Kindernachsorge. Die Betreuung von frühgeborenen oder schwerkranken Kindern ist oft eine belastende Situation. Hier greift die Kindernachsorge Bodenseekreis, sie hilft den Eltern, im häuslichen Bereich zurechtzukommen. "Häufig kommen Fragen zur Ernährung oder was die Entwicklung des Kindes angeht", weiß Kinderkrankenschwester Sibylle Stein. Sie hilft den Eltern, das traumatische Erlebnis in Gesprächen zu verarbeiten und in der Fülle der vorhandenen Hilfsangebote die individuell richtige Wahl zu treffen.

"Der Übergang war manchmal holprig", sagt Nadja Nobis. Aber dieses Problem ist mit der neuen Kooperation von der Kindernachsorge der Stiftung Liebenau und dem Medizin-Campus Bodensee beseitigt. Nicht nur Ärzte und Schwestern kennen das Kindernachsorge-Team, das sich aus einer Kinderärztin, zwei Kinderkrankenschwestern, einer Sozialarbeiterin und einem Psychologen besteht. Auch die Eltern lernen das Angebot und mit Sibylle Stein auch gleich das Gesicht dazu bereits vor Ort kennen. Ob sie das Angebot gleich oder später oder überhaupt nicht annehmen, bleibt natürlich jedem selbst überlassen. "Die Medizin hat glücklicherweise so gute Fortschritte gemacht, dass die allermeisten Frühchen die Unterstützung nicht brauchen", sagt Chefarzt Kallsen. "Wir sind gerade dabei, Drillinge auf den Weg nach Hause zu bringen. Es wäre eine Möglichkeit, sie weicher landen zu lassen." Die Eltern an das Angebot heranzuführen, sei eine wichtige Säule der Versorgung, so Kallsen. Es sind jährlich 30 bis 40 Familien, die das Angebot annehmen, so Christoph Gräf, Koordinator vom Liebenauer Netzwerk Familie. Jetzt könnten es deutlich mehr werden.

Kindernachsorge

Die Kindernachsorge der Stiftung Liebenau bietet Hilfe für Familien mit Frühgeborenen sowie chronisch- und schwerkranken Kindern. Es geht um die Begleitung im häuslichen Alltag, Planung der Behandlung, Hilfe bei Versorgung und Pflege, Information über sozialrechtliche Hilfen und Vermittlung weiterer Unterstützungsangebote. Die Kindernachsorgekosten werden von den Krankenkassen übernommen. Kontakt: Kindernachsorge Bodenseekreis, Röntgenstr. 2, 88048 Friedrichshafen, Telefon 0 75 41/9 67 49 18. Ansprechpartnerin vor Ort ist die Kinderkrankenschwester Sibylle Stein. Die Leitung der Kindernachsorge hat Nadja Nobis (Case-Managerin und Sozialarbeiterin). E-Mail: kindernachsorge-fn@stiftung-liebenau.de