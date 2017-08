Friedrichshafen Kinderhaus im Riedlepark bald bezugsfertig

Im Neubau des Kinderhauses im Riedlepark in Friedrichshafen können bald die Kinder toben. Am 4. September wird das Gebäude der Katholischen Gesamtkirchengemeinde als Träger der Einrichtung übergeben. Die Gesamtkosten liegen bei 8,15 Millionen Euro.

Friedrichshafen – Ein Haus, das in wenigen Wochen mit Leben gefüllt wird – und in das sich viele Mädchen und Jungs vermutlich schnell verlieben werden: Am 4. September wird das neu erbaute Kinderhaus im Riedlepark der Katholischen Gesamtkirchengemeinde als Träger übergeben. Dann dürfen auch die Kinder und Erzieherinnen die Kindertagesstätte richtig in Betrieb nehmen. Dass das Werk gelungen ist, davon zeigten sich Wolfgang Kübler, Leiter des Stadtbauamtes, und Projektleiter Javier Esteban bei der gestrigen Begehung überzeugt. "Ein innovatives Kinderhaus, das den heutigen Anforderungen einer Kindertagesstätte mit Ganztagesbetreuung gerecht wird", ergänzt Wolfgang Kübler.

Im Kinderhaus stehen künftig auf zwei Geschossen fast 1500 Quadratmeter Nutzfläche für die pädagogische Arbeit zur Verfügung. Statt bisher rund 100 werden dann insgesamt 130 Kinder im Alter von wenigen Wochen bis sechs Jahren betreut. Die Gruppe der unter Dreijährigen umfasst 30 Plätze. Das Foyer wird zum Herzstück des Neubaus, wie Wolfgang Kübler betont. Eine breite, tribünenartige Treppe verbindet den Eingang und das Forum im Erdgeschoss mit den Gruppenräumen im Obergeschoss, das durch einen Aufzug auch barrierefrei erreichbar ist. Ein weiterer architektonischer Glanzpunkt ist der im Luftraum der zentralen Halle schwebende Cocon. "Er ist einerseits ein Rückzugsort, der andererseits aber auch als Aktions- und Spielfläche den gesamten Bereich belebt und aufwertet", sagt Javier Esteban. Durch seine organische Form stehe er im reizvollen Kontrast zur sonst sehr klaren geometrischen Formensprache. Seine Hülle, die aus Holzscheiben besteht, die in Form von aufgefächerten Ringen je nach Blickrichtung geschlossen oder transparent erscheine, böten Ausblicke in den und aus dem Körper.

Zukunftsorientiert ist auch das Energiekonzept des neuen Kinderhauses – mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit einer Fotovoltaikanlage. Hierzu wurde ein Außengerät gewählt, das auf dem Flachdach aufgebaut wurde und so in der Außenanlage weder optisch noch schalltechnisch als störend empfunden wird. "Durch das gut abgestimmte Gebäudeenergiekonzept entsteht ein Kindergarten, der einem Passivhaus-Standard sehr nahe kommt", zieht der Leiter des Stadtbauamts ein zufriedenes Fazit.

Freuen dürfen sich die Kinder auch auf eine Rampe an der Nordseite des Gebäudes. Über sie wird das Obergeschoss direkt mit den Spielbereichen im Freien und dem Riedlepark verbunden. Sie wird aber erst nach dem Abriss des bisherigen Kinderhauses und der Fertigstellung der Außenanlage errichtet, voraussichtlich zwischen Herbst und Frühjahr 2018 errichtet. Mit einer Einweihung des neuen Kinderhauses wird aus heutiger Sicht im ersten Halbjahr 2018 gerechnet.

Kinderhaus im Riedlepark

Der Neubau des Kinderhauses im Riedlepark schlägt mit insgesamt 8,15 Millionen Euro zu Buche. Der Baubeschluss wurde im Juni 2015 gefasst. Spatenstich war im April 2016, Ende November 2016 wurde Richtfest gefeiert. Am 4. September wird das Kinderhaus der Katholischen Gesamtkirchengemeinde als Träger übergeben. Nach dem Abriss des bestehenden Gebäudes und der Fertigstellung der Außenanlagen wird mit einer Einweihung im Juni 2018 gerechnet. (ght)