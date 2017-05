Friedrichshafen Kinderhaus am Häfler Riedlewald soll im September bezogen werden

Das Neubau-Projekt der Stadt Friedrichshafen kostet 8,5 Millionen Euro und ist damit teurer als ursprünglich geplant. Im Rahmen eines Elternabends wurde über das zukünftige Betreuungskonzept informiert.

Friedrichshafen – Das neue Kinderhaus am Riedlepark nimmt immer konkretere Formen an. "Zum 1. September wollen wir umziehen und wir liegen auch sehr gut im Zeitplan", sagt Einrichtungsleitung Brigitte Bauerfreund. Sie und ihr knapp 40-köpfiges Team hatten am Dienstagabend zum Elternabend in das noch bestehende Elternhaus eingeladenen. Bei einem Informationsmarkt konnten sich Eltern an verschiedenen Ständen über den Baufortschritt, den anstehenden Umzug, neue Konzepte und die Vorteile des 8,5 Millionen Euro teuren Projektes informieren.

Die Vorteile liegen auf der Hand: "Obwohl der Neubau viel kompakter und nicht so verbaut sein wird, sind die Räume viel besser angeordnet und bieten mehr Platz", erklärt die 48-Jährige, die schon seit 2004 Leitung der Einrichtung ist, "da gilt der Stadt und dem Architektenbüro ein großes Lob, denn wir durften von Beginn an bei der Planung mitwirken und unsere Vorstellungen einbringen."

Eine Neuheit wird das Konzept der Familiengruppen sein, das bei den Eltern großes Interesse weckte. Demnach werden die Kinder bis drei und die von vier bis sechs Jahren nicht mehr in separaten Gruppen getrennt. "Wir finden diese Ideen super. Dann werden die Kleinkinder nicht aus der Gruppe gerissen und müssen sich immer wieder in neuen Gruppen zurechtfinden", sagen Heike und Florian Friedrich, deren Tochter ab Sommer in die Einrichtung kommen wird.

Im Obergeschoss des Neubaus werden die Räume der Familiengruppen sein – zusammen mit Schlaf- und Wickelraum für die ganz Kleinen. "Im Erdgeschoss haben wir die Lernwerkstätten eingeplant. Dort können die älteren Kinder dann ihre Kreativität ausleben und stören die Kleineren nicht beim Mittagsschlaf", erklärt Bauerfreund die Idee. Malen, kochen, basteln, werkeln und turnen: "Bei dem neuen Konzept ist wirklich für jeden etwas dabei", sagt Diana Busch und vermutet, dass ihr Sohn wohl am ehesten an der Werkbank stehen wird.

Bisher waren in sieben Gruppen rund 105 Kinder. Im neuen Haus werden es acht Gruppen mit bis zu 125 Kindern sein. Mit dem großen Umzug im Sommer wartet auf das Team aber noch viel Arbeit. "Das ist ein große Herausforderung, aber es macht auch Spaß. Diese Möglichkeit, die eigenen Ideen umzusetzen, bekommt nicht jeder. Wir haben wirklich Glück gehabt, so viele Mittel für das neue Haus zur Verfügung gestellt zu bekommen", sagt Bauerfreund.

Einen kleinen Wermutstropfen gebe es aber: Die Verpflegung der Kinder – Frühstück, Mittagessen und Vesper am Nachmittag – wird in Zukunft nicht mehr vom Team, sondern von einem Caterer übernommen. Dies habe der Gemeinderat entschieden, um Kosten einzusparen und alle Kindertagesstätten gleich zu behandeln.

Teurer als geplant

Die Sprecher der Fraktionen des Gemeinderats zeigten sich im Juni 2015 begeistert vom Entwurf für den Neubau des Kinderhauses im Riedlepark. Einstimmig wurde damals der Baubeschluss gefasst, ebenso der, weitere Mittel bereit zu stellen. Die Kosten des Vorhabens wurden vor rund zwei Jahren mit 8,15 Millionen Euro beziffert – damit wurde der Neubau teurer als ursprünglich geplant. Im Haushaltsjahr 2013 und im Doppelhaushalt 2014/2015 mit Investitionsprogramm bis 2017 waren fünf Millionen Euro aus Mitteln der Zeppelin-Stiftung bereit gestellt worden. Aufgrund der Mehrkosten mussten zusätzlich 3,15 Millionen Euro in der Haushaltsplanung für 2016/2017 berücksichtigt werden. Bis der Neubau bezugsfertig ist, läuft der Betrieb im alten Gebäude. (sk)