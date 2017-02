Ailingen Kindergartenleiter Irene Benda geht nach 19 Jahren in Rente

Kindergartenleiter Irene Benda geht nach 19 Jahren in Rente

Die langjährige Leiterin des Kindergartens Haldenberg, Irene Benda, geht in den Ruhestand. Wie die Stadt mitteilt, beginnt am 1. März ihre Freistellungsphase der Altersteilzeit. Bei der jüngsten Sitzung dankte Ortsvorsteher Georg Schellinger ihr für langjähriges Engagement.

Irene Benda hatte ihre Arbeit als Leiterin im Ailinger Kindergarten Haldenberg am 7. Januar 1998 begonnen. Schon damals habe sie viel Erfahrung mitgebracht, der Ortschaftsrat Ailingen übertrug ihr daher die Leitung. "Rückblickend kann ich sagen: Das war eine gute Entscheidung", sagte Schellinger.

Die Arbeit der Erzieherinnen in den Kindergärten hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert und viele Neuerungen gebracht, sagte er weiter. Die Einführung des Bildungsplans, der Rechtsanspruch für KiTa-Plätze für Kinder unter drei Jahren oder zuletzt die Integration von Kindern aus Flüchtlingsfamilien sind nur einige Beispiele. Irene Benda habe all diese Herausforderungen angenommen und sehr gut gemeistert. Schellinger: "Der Kindergarten Haldenberg war für Frau Benda kein Arbeitsplatz, den man zum Feierabend hinter sich lässt." Sie sei eine verlässliche und kompetente Ansprechpartnerin gewesen.