Friedrichshafen Kindergartenbedarfsplan: Ailingen will keine Maximalbelegung der Gruppen

Die Ailinger Ortschaftsräte haben sich mit dem Kindergartenbedarfsplan beschäftigt. Sie wollen keine Maximalbelegung der Gruppen mit 28 Kindern und stimmten beim entsprechenden Punkt einstimmig dagegen.

Friedrichshafen-Ailingen – Nach dem städtischen Kultur- und Sozialausschuss stand der Kindergartenbedarfsplan 2017/2018 am Mittwoch im Ailinger Ortschaftsrat auf der Tagesordnung. Im Gegensatz zum Sozialausschuss stimmten die Ailinger Räte nicht für alle elf Punkte des Papiers, sondern lehnten den letzten Punkt einstimmig ab. Das heißt, sie wollen keine Maximalbelegung der Gruppen mit 28 Kindern.

Der Blick auf die Ailinger Neubaugebiete macht es offensichtlich: In den nächsten Jahren ist mit steigenden Kinderzahlen zu rechnen. Wegen des Neubaugebiets in Berg geht die Stadt für 2017 von zwei Kindern mehr je Altersgruppe aus, weitere zwei Kinder kommen 2018 wegen des Neubaugebiets Ittenhausen-Nord dazu. Aktuell gibt es in den fünf Ailinger Kindergärten 214 Plätze für Kinder über drei Jahren und 64 Plätze für Kinder unter drei Jahren. "Bisher lag die Gruppenstärke bei 25 Kindern", informierte Ortsvorsteher Georg Schellinger. Gabriele Pferd (SPD) betonte, wie wichtig das Thema Bildung im Kindergarten ist. "Die Verweildauer in den Kitas ist rasant gewachsen", sagte die Ortschaftsrätin, die von Beruf Erzieherin ist. Sie plädierte dafür, dass die Gruppenstärke eher gesenkt als erhöht werden sollte.

Für Diskussionen sorgte eine freiwillige städtische Leistung aus Mitteln der Zeppelin-Stiftung – ein Krankheitsvertretungsbudget mit 4,3 Personalstellen mehr für das ganze Stadtgebiet. Sie sollen die im Vergleich mit anderen städtischen Mitarbeitern im Schnitt um drei Tage höheren Krankheitstage der Erzieherinnen auffangen. "Für Berg bedeuten dies 0,1 und für den Kindergarten Haldenberg 0,16 Stellen", rechnete Schellinger vor. Sei der Bedarf höher, müsse er dem Stiftungsrecht entsprechend zuerst nachgewiesen werden. Aktuell könne eine Teilzeitmitarbeiterin ihre Stunden nicht problemlos aufstocken, wenn eine andere Mitarbeiterin vier Wochen im Krankenstand ist. Peter Mohr (SPD) vermutet, dass der höhere Krankenstand nicht nur von der Ansteckung bei Kindern kommt, sondern von der hohen Arbeitsbelastung. Heinz Tautkus (SPD) zeigte sich positiv: "Ich kann in den Chor des Klagens nicht einstimmen. Das Amt ist auf dem richtigen Weg." Den Punkt elf wolle er aber auch nicht mittragen. So sieht es auch Hubert Knoblauch (CDU): "Auch wir legen größten Wert auf einfachere Regelungen im Krankheitsfall."

Für einige Räte passt die städtische Planung in Sachen Wohnraumg und damit verbundener Infrastruktur nicht richtig zusammen. "Man hat vergessen, die Kindergärten nachzubessern", sagte Jochen Meschenmoser (FW). Sein Fraktionskollege Joachim Seliger forderte, im Kurzfristbereich noch flexibler zu werden.