Friedrichshafen Kindergarten damals und heute: St. Petrus Canisius feiert 50. Geburtstag

Der Kindergarten St. Petrus Canisius feiert seinen 50. Geburtstag mit einem großen Jubiläumsfest mit viel Programm am Muttertag.

Friedrichshafen – Hier sind in vielen Jahrzehnten Generationen von Mädchen und Jungs ein- und ausgegangen. Mit einem großen Fest am Muttertag, mit Gottesdienst und mit vielen Angeboten für Groß und Klein wird jetzt das 50. Jubiläum des Kindergartens St. Petrus Canisius gefeiert. Aber eigentlich darf sogar noch weiter zurückgeblickt werden. Ein provisorischer Kindergarten existierte in einem Raum unter der Kirche sogar schon viel länger. Er wurde bereits 1928 – also zeitgleich mit dem Neubau der Canisiuskirche – von Vinzentinerinnen gegründet.

Natürlich hat sich gerade im Kindergartenwesen in der jüngeren Vergangenheit sehr vieles geändert. Das weiß auch Kindergartenleiterin Jasmin Lutz. Konzeptionell habe man vor 50 Jahren eher von einer "Kinderbewahranstalt" sprechen können, sagt sie. "Man schaute halt, dass es den Kindern gut geht. Es gab sicher auch eine gewisse Förderung, aber auch klare und starre Regeln."

Dass Regeln und Disziplin auch heute noch im Kindergartenalltag eine wichtige Rolle spielen, das sei unbestritten. Dass aber – wie von ehemaligen Kindergartenkindern noch heute berichtet wird – man als Strafmaßnahme schon mal ins Klo eingesperrt wurde oder ein Pflaster auf den Mund geklebt bekam, das könne man sich heute wirklich nicht mehr vorstellen, sagt Jasmin Lutz. Zugenommen haben in den vergangenen Jahren die bürokratischen Vorschriften. Zugenommen hat aber auch der Personalschlüssel im Bereich der Erzieherinnen. So werden die drei VÖ-Gruppen mit jeweils maximal 25 Mädchen und Jungen rechnerisch von jeweils 2,2 pädagogischen Fachkräften betreut. Zu Zeiten des ersten Kindergartens in St. Canisius war das noch ganz anders. Aus heutiger Sicht kaum zu glauben, dass damals zwei Schwestern für insgesamt 140 Kinder zuständig waren.

"In gleichem Maße wie sich die familiären Situationen, die sozialen Strukturen und Lebensumstände änderten, haben sich auch die pädagogischen Konzepte geändert", sagt Jasmin Lutz. "Kindern etwas zutrauen, sie individuell fördern und begleiten und sie an Herausforderungen wachsen sehen", das seien essentielle Aufgaben heutiger Kindergartenarbeit. Anders formuliert: "Wir müssen als Kindergarteneinrichtung die richtigen Schritte in die Zukunft gehen."

Jubiläumsfest

Der Kindergarten St. Petrus Canisius feiert sein 50. Jubiläum am Sonntag, 14. Mai, mit einem Festgottesdienst in der Canisiuskirche. Um 10.30 Uhr gibt's ein Theater für Kinder, ab 11.30 Uhr wird zum Mittagessen ins Haus der kirchlichen Dienste eingeladen. Ab 12 Uhr beginnt die Rallye durch den Kindergarten mit Hausbesichtigung, vielen Aktionen, Videos im Turnraum, einer Tombola und musikalischen Angeboten. Das Kindergartenteam stellt das Konzept der Montessori-Pädagogik vor. (ght)

Chronik zu 50 Jahren Kindergarten St. Petrus Canisius

Am 19. Mai 1967 wurde der Neubau des Kindergartens St. Petrus Canisius eingeweiht. Ein "provisorischer" Kindergarten existierte allerdings schon seit 1928 in den Räumen der Pfarrkirche. Er war als zweiter Kindergarten – nach dem Kindergarten St. Nikolaus im Jahr 1872 – von Vinzentinerinnen gegründet worden. "Ein Raum, der für 70 Kinder zugelassen ist, ist derzeit mit 140 Kindern belegt. Ein Neubau für 200 Kinder ist dringend notwendig. Die Kosten betragen etwa 300 000 Mark. Es wird vorgeschlagen, den Kindergarten im Jahr 1964 zu beginnen" – dies geht aus einem "Situationsbericht" der Gesamtkirchenpflege Friedrichshafen aus den Jahren 1962/63 hervor.

Das Andenken war einer der Gründe, warum sich die Kirchengemeinde 2011 zur Sanierung des Raumes unter der Kirche entschloss, der heute als Valentin-Mohr-Saal für Gemeindezwecke benutzt wird. Der neue Kindergarten wurde ab 1967 zunächst als dreigruppige Einrichtung für bis zu 120 Kinder betrieben – heute sind es maximal 85. 1984 wurde ein Gymnastikraum angebaut. Mit dem Umbau und der Aufstockung im Jahr 2010 kam eine Krippengruppe für zehn Kinder unter drei Jahren hinzu. Die Sprachförderung ist seit vielen Jahren fester Bestandteil des Alltags, der seit 2005 auch durch die Montesssori-Pädagogik geprägt ist. Unter Leitung von Jasmin Lutz arbeitet ein Team von 15 pädagogischen Mitarbeiterinnen mit den Kindern. (ght)