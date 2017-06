Friedrichshafen Kindergärten und Grundschule feiern gemeinsames Sommerfest

Die Grundschule Kluftern und die Kindergärten Kluftern und Efrizweiler haben gemeinsam ein großes Sommerfest gefeiert. Das Fest ist Teil der Partnerschaft für Bildung und Erziehung in Kluftern, kurz Pebik.

Friedrichshafen – Nico ist aufgeregt und besorgt: Ausgerechnet zu seinem Auftritt beim Sommerfest bläst der Wind so stark. Sein Flugzeug liegt zwischen den anderen fliegenden Kisten auf dem Schulhof, die Kindergärtnerin hat es mit einem Stuhlbein fixiert. Oma ist da, die Freunde und deren Eltern und sogar der Ortsvorsteher. Zuerst spielt die Bläserklasse der Grundschule den "Musikantenmarsch", die "Ode an die Freude" und als Zugabe sogar "Hardrock Blues". Das Üben hat sich gelohnt. "So gut hab ich euch noch nie spielen gehört", lobt Grundschulleiter Tilo Weisner und Margarete Saltik, die dirigiert hat, lächelt stolz.

"Es ist ein Propellerflugzeug, die Motorgeräusche machen wir mit dem Mund – brrrrrr", erklärt Nico zwischendurch, dann sind die kleinen Kindergartenkinder mit ihrem Taubentanz an der Reihe. Sie sind zwischen ein und vier Jahre alt und in der Mitte des Kreises steht ein Käfig voller Brieftauben, die am Ende davonfliegen. Die Zuschauer sind begeistert, klatschen und rufen "Bravo". Gleich sind Nico und seine Freunde dran. Sie sind die "Raupen", so nennt man in Kluftern die großen Kindergartenkinder, die im nächsten Jahr als Schmetterlinge in die Schule kommen, erklärt Kindergarten-Leiterin Ulrike Schulta.

Nico profitiert dann von einem weichen Übergang, denn in Kluftern gibt es seit zwei Jahren "Pebik", das steht für Partnerschaft für Bildung und Erziehung in Kluftern. Damit ist die Kooperation zwischen der Grundschule Kluftern und den Kindergärten Kluftern und Efrizweiler gemeint. Rund 100 Grundschüler und fast ebenso viele Kindergartenkinder lernen hier von- und miteinander, nutzen die Funktionsräume gemeinsam und feiern zusammen, St. Martin und dieses große Fest auf dem Schulhof. "Wir planen das Sommerfest gemeinsam und wählen ein Thema, dann beschäftigt sich jeder auf seinem Niveau mit der Materie, dieses Jahr ist es das Thema Fliegen", sagt Rektor Tilo Weisner. Auch die Eltern sind dabei, unter der Regie von Madeleine Langhans und Fabian Ernst haben sie die komplette Verpflegung und Aufgaben an den Stationen übernommen. Das waren Experimente zum Thema Luft und fliegen, Seifenblasen, der Drittklässler-Flohmarkt, Luftballon-Wettbewerb, Wurfspiele, Slackline, das Honigprojekt und, und, und.

Dann ist Nico an der Reihe: Souverän drehen er und seine Freunde ihre Flugzeug-Runden auf dem Schulhof und genießen den Applaus. Entspannt sieht er dann dem Schwungtuch-Tanz der Erstklässler zu. Nächstes Jahr wird auch er einer dieser Schmetterlinge sein.