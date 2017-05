vor 5 Stunden Andreas Ambrosius und Sabine Wienrich Exklusiv Friedrichshafen Kinderbetreuung: Engpass soll in Kluftern und Efrizweiler mit Containern geschlossen werden

Für über Dreijährige gibt es insgesamt eine ausreichende Zahl an Betreuungsplätzen in Kindergärten und -tagesstätten in der Stadt, doch in manchen Ortschaften und Stadtteilen muss trotzdem nachgerüstet werden: In Kluftern und Efrizweiler sollen Container aufgestellt werden. Auch im Häfler Westen gibt es einen erhöhten Bedarf. Generell fehlt es an Angeboten für die Betreuung von unter Dreijährigen. Kommende Woche wird der Kindergartenbedarfsplan 2017/2018 öffentlich beraten.