Friedrichshafen Kinderakademie Bodensee macht Archäologie zum Thema

60 Grundschüler tauchen bei der Kinderakademie Bodensee im Dornier-Museum ins Thema Archäologie ein.

Friedrichshafen – Archäologie ist spannend – und ohne High-Tech heutzutage nicht mehr vorstellbar. Dieses Fazit hat Martin Mainberger, international renommierter Archäologe, an der Kinderakademie Bodensee des Vereins Schweizer Kinder gezogen. Eingeladen zu seinem Vortrag mit dem Titel „Unterwasserarchäologie am Bodensee: Hochtechnologie in der Steinzeit und heute“ in Friedrichshafen waren rund 60 Grundschüler, wie es in einer Mitteilung des Vereins heißt.

Eine große Zeitreise stand am Anfang des Vortrags im Dornier-Museum: „Schon in der Steinzeit haben am Bodensee und in seinem Umland Erfinder an der Verbesserung von Werkzeug, Techniken und Arbeitsmethoden getüftelt“, erklärt Martin Mainberger. „Hirten, Jäger und Abenteurer waren ständig auf der Suche nach neuen Wegen zu Rohstoffquellen und begehrten Gütern. Sie brachten nicht nur seltene Steine, wertvolle Mineralien und neue Kulturpflanzen, sondern auch neue Ideen mit. Ab etwa 4000 vor Christus entwickelt sich der Bodenseeraum zur Drehscheibe für den Technologietransfer zwischen dem Donauraum, Norditalien und den Landschaften im Westen. Eine große Rolle spielte dabei ein neuer Werkstoff, der die Welt verändern sollte: Kupfer.“

Viele Erkenntnisse aus dieser Zeit verdanken wir der Unterwasserarchäologie, machte der Archäologe deutlich. Und fügte an: „In vielen Fällen sind Forschungstaucher am Werk.“ Eingesetzt würden aber auch Fernerkundungstechniken wie Side-Scan-Sonar, Unterwasservideo, Flugzeuge zur fotografischen Erfassung und Vermessung oder Messdrohnen. „Viele dieser High-tech-Methoden sind am Bodensee entwickelt oder weiterentwickelt worden“, sagte der Wissenschaftler.

Die Kinder hatten Fragen über Fragen. „Warum lässt sich ein Taucher vor seinem Tauchgang rückwärts ins Wasser fallen?“, will beispielsweise ein Junge wissen. „Das ist eine Sicherheitstechnik: Würde man mit dem Kopf voraus ins Wasser springen, könnte die Tauchermaske und die Luftzufuhr weggeschlagen werden, was dann zu einem Unfall führen kann“, antwortet Mainberger. Warum er seine Arbeit mache, will ein Mädchen wissen. „Wir Wissenschaftler sind wie ihr neugierig, wollen mehr wissen“, antwortet der Archäologe. „Am Anfang aller Wissenschaft stehen Fragen. Gäbe es keine Wissenschaft, würden wir alle nicht hier sitzen, sondern noch Steine klopfen!“

Viele archäologischen Geheimnisse warten am Bodensee und in seinem Hinterland noch darauf, entdeckt zu werden. Mit den Worten „Wir Archäologen bringen diese Dinge nicht nur an die Oberfläche, wir schützen sie auch für zukünftige Generationen“, schließt der Forscher.