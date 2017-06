In ihren Pfingstferien ahmen 130 Schüler den Alltag der Erwachsenen nach und organisieren die Kinderstadt Mini-FN

Das Spielehaus bietet in den Pfingstferien eine besondere Form der Kinderbetreuung an. Insgesamt 130 Kinder im Alter zwischen sechs und 13 Jahren ahmen innerhalb von zwei Wochen in der Spielestadt "Mini-FN" den Alltag der Erwachsenenwelt nach. "Die Spielestadt wird von den Kindern selbst organisiert und gestaltet", sagt Margret Rücker-Beck, Leiterin des Spielhauses. Dabei werden für die Kinder jeden Tag unterschiedliche Programme organisiert.

Wie in der Wirklichkeit, ist das Zusammenleben in der Kinderstadt genau geregelt. Zunächst müssen sich alle Bürger der Kinderstadt bei der Arbeitsagentur melden, um einen Job zu bekommen und ihr eigenes Geld, den "Zepp", zu verdienen: "Für zwei Stunden erhalten die Kinder 12 Zepps, von denen einer als Steuer abgegeben werden muss", erklärt Rücker-Beck. Das Geld könne entweder ausgeben oder auf einem Sparbuch angelegt werden. Auch eine Bank und ein Rathaus sowie ein Krankenhaus werden in der Spielestadt von den Kindern betrieben. "Wir wollen, dass die Kinder das gelernte Wissen auch für ihren eigenen Alltag mitnehmen können. Sie kommen schnell in das Spielsystem von Mini-FN rein", beschreibt die Spielhausleiterin.

Am Dienstag beteiligen sich die Kinder an einer Bürgerversammlung, um ihren Bürgermeister und einen Gemeinderat zu wählen. Dabei versuchen die Bewerber, sich überzeugend darzustellen: "Wenn Ihr mich zur Bürgermeisterin wählt, verspreche ich Euch viel mehr Geld", sagt die sechsjährige Berlinda. Marwin (13) verspricht hingegen "mehr Geld für Bürger ohne Job, keine Steuern, mehr Gerechtigkeit und einen Kinderführerschein".

Insgesamt haben sich neun Kandidaten für das Bürgermeisteramt beworben. Die Wahlkampfthemen der Kinder drehen sich hauptsächlich um Steuersenkungen und mehr Zusammenhalt. Zunächst hat es laut Rücker-Beck noch mehr Bewerber für das Bürgermeisteramt gegeben. Doch als die Kinder erfahren, welche Verantwortung mit diesem Amt verbunden ist, sehen sie lieber von dieser Aufgabe ab. Für diese Woche haben die Kinder den zehnjährigen Fin Schneider zum Bürgermeister gewählt, der seinen Wählern mehr Gehalt und kostenlose Eintrittskarten für den Freizeitpark sowie mehr Polizisten – "15 Stück" – versprochen hat.

Unterstützt wird das Spielhaus von sechs Auszubildenden aus dem echten Rathaus, die ihr Wissen in der Spielestadt einbringen können.