Friedrichshafen Kinder haben spaßige Ferientage in Spielestadt Mini-FN erlebt

Rund 250 Kinder haben erlebnisreiche Pfingstferien im Friedrichshafener Spielehaus verbracht, wie aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervorgeht.

Die Spiele-Stadt Mini-FN ist zu einer festen Institution für Kinder geworden. „Es ist interessant zu beobachten, dass die Kinder das Spielsystem von Mini-FN voll mitgehen und wie in einer richtigen Stadt, jedes Kind seinen Beitrag leisten will, damit die Stadtgesellschaft funktioniert“, erklärt Margret Rücker-Beck, Leiterin des Spielehauses. Erstmals waren deshalb Verwaltungsauszubildende der Stadt dabei, die die Arbeit im Rathaus, die Bürgermeisterwahlen und vieles mehr organisiert haben. Die Auszubildenden wurden von den Kindern unterstützt.

Zu Beginn jeder Ferienwoche wurden der Bürgermeister und der Gemeinderat von Mini-FN gewählt. Wie bei einer richtigen Wahl mussten sich Kandidaten bewerben und eine Bewerbungsrede halten. Anschließend waren die Kinder aufgerufen, zur Wahl zu gehen. Wie im richtigen Leben ging jedes Kind einem Beruf nach, um „Zepps“ zu verdienen, die offizielle Währung in Mini-FN. Nur wer „Zepps“ hatte, konnte sich etwas kaufen. Zum Beispiel an der Aloa-Bar einen leckeren von den Kindern selbst zubereiteten Saftdrink. Neben den bestehenden Job-Angeboten gründeten die Kinder neue Firmen wie ein Naturschutzzentrum, ein Klinikum oder einen Radiosender. Auch eine Tageszeitung wurde an jedem Ferientag mit interessanten Themen von den Kindern herausgegeben. Zum ersten Mal berichteten Auszubildende von MTU über ihre Ausbildungsberufe. Gemeinsam bauten die Kinder das Spielehaus in Miniatur nach. Jeweils freitagnachmittags hatten die Eltern der Ferienkinder die Möglichkeit, Mini-FN zu besuchen und sich ein Bild zu machen. „Dieses Angebot nahmen die Eltern gerne an. Wer von den Eltern wollte, konnte in Mini-FN arbeiten und Zepps verdienen. Das war eine tolle Aktion, bei der Eltern und Kinder zusammenarbeiten konnten“, berichtet Rücker-Beck. Zum Abschluss der Spielehaus-Ferien organisierten die Kinder zusammen mit Heike Strudel einen Tierpark, in dem sich die Kinder als Katzen, Hunde oder Fantasietiere präsentierten.