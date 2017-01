Friedrichshafen Kinder haben Schlittenspaß an Häfler Hängen

Wenn es geschneit hat, wird so mancher kleine Hang rund um Friedrichshafen zur großen Piste für junge Schlittenfahrer. Einer davon ist der Hang an der Tannenhag-Schule in Fischbach.

Man sieht der kleinen Abfahrt hinter der Fischbacher Tannenhag-Schule ihre Beliebtheit richtig an. Trotz der recht ergiebigen Schneefälle am Wochenende verfärbt sich der Hang schon deutlich ins Grasgrüne bis Matschbraune. Einzelne Stücke der Wiese durchbrechen bereits die sichtlich plattgefahrene Schneeschicht. Eindeutig: Hier trifft man sich zum Schlittenfahren. Auch am gestrigen Montagnachmittag rodeln hinter der Schule wieder einige Kinder.

Die Wiese steht stellvertretend für viele Plätze rund um Friedrichshafen, die sobald der erste Schnee liegt, zu Pisten werden. Ob kleine, wie bei der St.Gangolf-Kirche in Kluftern oder größere Hügel, wie der Haldenberg in Ailingen. Oder eben in Fischbach der Schulhang. Auch die Brüder Jake und Luke brettern den Hang mit Schlitten und Rutschern runter. Unverkennbar haben sie Spaß und sind auch kaum für ein kurzes Gespräch zu haben, schließlich wollen sie ja gleich weiter rutschen. Der sechsjährige Jake sagt zwar, er fahre eigentlich lieber Ski, sein Spaß wird dadurch aber nicht gebremst. Sein vierjähriger Bruder findet Schlittenfahren dagegen mindestens genau so gut wie Skifahren. Auch die Geschwister Bo und Ida sind an der Abfahrt. Der vierjährige Bo sagt: "Eigentlich mag ich den Winter ja nicht so, aber wenn, dann soll Schnee liegen." So rast er den Hang hoch und runter, seine jüngere Schwester bleibt lieber noch unten, schaut zu und formt Schneebälle.

Den Hang in Fischbach nutzt auch die angrenzende Tannenhag-Schule. Schuldirektor Gerold Ehinger erklärt, dass die Schule sogar über eigene Bobs und Schlitten verfügt. Bei Schnee ersetzt eine Rodelpartie manche Unterrichtsstunde: "Wir fördern das, lassen die Kinder Schlittenfahren und schauen, dass nichts passiert. Solche Dinge gehören zu unserem Lehrplan." Nicht-Schülern ist das Rodeln am Hang, der zum Schulgelände gehört, laut Ehinger aber genauso erlaubt. Auch die Verwaltungen in Kluftern und Ailingen lassen Kindern ihren Schlittenspaß, wo die Kleinen wollen. Damit der weitergehen kann und sich die Pisten nicht bald wieder in schnöde Hügel verwandeln, fehlt also nur eines: neuer Schnee.