Friedrichshafen Kinder feiern ihre neue Rektorin

Sarah Fesca wurde von den Kindern der Grundschule Berg mit einem bunten Unterhaltungsprogramm als neue Rektorin der Schule gefeiert

Grund zum Feiern hatten am Freitag die Grundschüler an der Grundschule in Berg. Nach zwei Jahren als kommissarische Rektorin der Grundschule Ailingen und Berg wurde Sarah Fesca nun zur offiziellen neuen Rektorin ernannt. Faktisch hatte Fesca bereits seit Juni 2015 die Schule geleitet. Gemeinsam mit den Kindergartenkindern und dem Bildungshaus Berg feierten die Kinder gegen 10 Uhr auf dem Schulhof ihre neue Schulleiterin mit einem gelungenen Unterhaltungsprogramm. Unter der Leitung der Klassenlehrerin der dritten und vierten Klasse, Petra Frotscher, feierten die Kinder fröhlich singend und tanzend gemeinsam mit der gerührten neuen Rektorin Sarah Fesca. "Es ist eine Freude, mit wie viel Begeisterung alle Kinder bei der Sache sind", strahlte die Rektorin, die sich von dem bunten Treiben anstecken ließ und kräftig mitfeierte. In die Musik von Mark Forsters Hit "Chöre" stimmten alle Kinder lauthals mit ein.

Die Vorführungen der Kinder bei der Feier stammten aus dem "Fit for Kids"-Programm der Schule. Seit September versammeln sich dabei die Kinder täglich nach der Pause auf dem Schulhof, um gemeinsam zu tanzen und zu singen. Dies soll laut Fesca der Förderung der Koordination der Kinder dienen und die Konzentration der Schüler fördern. "Die Kinder sind von unserem Programm begeistert und beteiligen sich voller Elan", erklärte Fesca.

Im Namen aller Eltern gratulierte die Vorsitzende des Elternbeirats, Verena Altmann, der neuen Rektorin und bedankte sich mit einem Blumenstrauß für die bisher geleistete Arbeit. "Die Grundschule Berg ist durch den Einsatz von Frau Fresca deutlich vorangekommen. Dafür möchten wir uns bei Ihr bedanken", betonte Verena Altmann. Auch die Kinder gratulierten Fesca mit liebevoll gebastelten Geschenken. Die Drittklässlerin Bleona überreichte ein selbstgemaltes Bild und präsentierte ihr Werk stolz vor ihren Klassenkameraden. Anschließend überreichten Ina und Georgia, ebenfalls Schülerinnen der dritten Klasse, die Wünsche der Schüler an Sarah Fesca. Dabei nutzten sie die günstige Gelegenheit, um sich gleich mit ihren ersten Bitten an die neue Schulleiterin zu wenden. Ganz oben auf der Wunschliste der Schüler steht die Bitte nach "mehr Kunst im Stundenplan."