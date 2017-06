Friedrichshafen Kinder erforschen zum Semesterabschluss die geheime Sprache der Bäume

Am letzten Vorlesungssamstag des Studienjahres begaben sich die jüngsten Studenten der Kinderuni Friedrichshafen auf die Suche nach einer Antwort auf die Frage: Können Bäume sprechen?

Nur noch eine Vorlesung und dann beginnen auch in der Kinderuni die Semesterferien. Ines Weichselbaum ist neun Jahre alt, sie und ihr Bruder waren schon oft im Fallenbrunnen und legen ganz selbstverständlich ihre Studienausweise vor, um zu erfahren, in welchem Vorlesungssaal ihre Neugier heute gestillt wird. Anders ist es bei der fünfjährigen Helena Steinle, sie ist das erste Mal in der Kinderuni. Beide Mädels treibt am Samstagmorgen die gleiche Frage um: "Können Bäume sprechen?" "Nein", sagt Helena, aber Ines ist da skeptisch: "Vielleicht nicht mit uns, aber untereinander schon."

Die Referentin Frauke Piepe-Keller weiß genau, was Biologen im Wald hören, wenn sie Bäume belauschen und sie weiß mit den jüngsten Studenten der Kinderuni umzugehen. "Wir fangen kindgerecht an, mit einem Bilderbuch, das vermittelt Geborgenheit und ist nicht so universitär", sagt sie. Es funktioniert. "Die kleine Raupe Nimmersatt", bricht das Eis im Handumdrehen. Noch glaubt etwa die Hälfte der Kinder, dass eine Katze wichtiger sei als eine Pflaume, weil Pflanzen eben keine richtigen Lebewesen sind. Schließlich hat die Katze Augen, Mund und Nase, wie ein Mensch. "Und wir stammen in Wirklichkeit von den Tieren ab", weiß Ines. Nicht so viel erzählen, mehr Fragen – mit dieser Methode bringt Frauke Pieper-Keller die Kinder dahin, wo sie sie haben will. So legen die Kinder ihre Scheu rasch ab und erzählen was sie wissen – und das ist eine ganze Menge.

"Ja wenn da hinten ein Baum wär, dann macht er gute Luft für mich", plaudert Helena. Einer der Jungs erklärt sogar wie das geht: "Der Baum nimmt Kohlendioxid auf und macht daraus Sauerstoff." Dann erfahren die Kinder wie ein Baum atmet, trinkt und über Botenstoffe sogar kommuniziert. Bäume produzieren Bitterstoffe, wenn ein Reh an den Knospen knabbert, das bekommen auch benachbarte Bäume mit, die dann vorsorglich Bitterstoffe produzieren und der Kohl lockt Fressfeinde an, wenn die Raupe an ihm knabbert. Die Venusfliegenfalle kann auf 20 zählen und die Mimose gleich bis 60 und sie merkt sich sogar Dinge. Dass auf Borneo Fledermäuse fleischfressende Pflanzen als Hotel benutzen und mit ihrem Kot bezahlen fasziniert Ines besonders und Helena findet die Mimosen richtig spannend. Die Kinder spielen die Venusfliegenfalle nach und malen ihre Lieblingspflanzen, 90 Minuten vergehen wie im Flug und am Ende wissen alle Kinder: Pflanzen sind Lebewesen, genau wie Mensch und Tier.

Informationen zur Sommerakademie und zum neuen Semester, das am 30. September beginnt, im Internet: www.kinderuni-fn.de