Friedrichshafen Kinder begeistern mit Musical "Verschleppt nach Babylon"

Tosender Applaus für die Akteure des Musicals "Verschleppt nach Babylon" gab es am Samstag in der Friedrichshafener Baptistengemeinde.

Spätestens mit dem Auftritt der Tanzgruppe gibt es kein Halten mehr im Publikum. Die Zuschauer sind begeistert und klatschen kräftig mit. Wohlverdienter Applaus begleitet die Akteure auf der Bühne von Anfang an. Anlass zu lachen gibt es, wenn im Taufbecken der Feuerofen dank Krepppapier, LED, Nebelmaschine und Ventilator auf König Nebukadnezars Befehl hin siebenmal heißer angeheizt wird als üblich.

47 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren begeisterten unter Leitung von Andreas Thiele am Samstag mit dem Adonia-Musical von Markus Heusser "Verschleppt nach Babylon" ihr Publikum in der Baptistengemeinde Friedrichshafen. Fetzig und spritzig ließen sie die uralte biblische Geschichte des Propheten Daniel zu neuem Leben erwachen. Sie sangen, tanzten und spielten mit einer solchen Begeisterung, dass der Funke unmittelbar aufs Publikum übersprang. "Verschleppt nach Babylon" ist dabei weit mehr als ein kurzweiliges Musical. Zu jeder Zeit versprüht es Glaubensfreude und Glaubensgewissheit. Mit König Darius (Sarah Thiele) tauchen die Zuschauer ein in die Zeit des alten Babylon. Als Erzähler hält Darius den roten Faden in der Hand und verknüpft die einzelnen Spielszenen miteinander. Er blickt zurück auf Daniels Leben, beginnend mit Daniels Verschleppung an den babylonischen Königshof 70 Jahre zuvor. "Alles ist anders" intoniert der Chor getragen. "Unsere Namen, das was wir sind, alles ist verflogen im Wind." Eines jedoch lassen sich Daniel und seine drei Freunde nicht nehmen: ihren Glauben an Gott. Daran halten sie fest trotz erzwungener Namensänderung, babylonischer Eliteausbildung und jahrzehntelangem Leben in der Fremde.

Daniels Freunde weigern sich, König Nebukadnezars Götzenbild anzubeten und Daniel steht der Tod in der Löwengrube unmittelbar bevor, weil auch er dem Erlass seines Königs, diesen anzubeten, nicht nachkommt. "Ich war dir immer treu, aber Gott ist der einzige, den ich anbeten kann", verabschiedet er sich von Darius.

Mit stimmungsvollen Liedern nimmt der Chor das Publikum mit hinein ins Geschehen. Bedrohlich zeigt "Kein Zurück" Darius' Verzweiflung angesichts Daniels unausweichlichem Tod. "Wie konnte das nur passieren, ausgerechnet mir, König der Meder und Perser?" Seine eigenen Statthalter haben Darius' königlichen Stolz ausgenutzt und eine List ersonnen, um Daniel ein für allemal loszuwerden. Doch sie haben ihre Rechnung ohne Daniels Gott gemacht, der zwei Königsgenerationen zuvor dessen drei Freunde aus dem Feuerofen rettete. Rockig und flott ziehen in "Könige kommen und Könige gehn" selbige vorüber, ohne dauerhaft Bestand zu haben. Die Lieder, teils mehrstimmig oder solistisch vorgetragen, reichen von wunderbar getragenem Lobpreis ("Gott aller Weisheit") über ein zünftiges Trinklied ("Der König soll hochleben") bis hin zu flotten kindgerechten Titeln ("Wir geben Vollgas"). Die Kinder und Jugendlichen haben sichtlich Spaß an Gesang, Theater, Tanz und Bewegung. "Der König soll hochleben" singen sie und mimen hingebungsvoll die betrunkenen Untertanen. Das Publikum amüsiert sich köstlich und lacht herzhaft, bis plötzlich alle schreien. An der Wand taucht – visuell hervorragend umgesetzt – eine schreibende Hand auf. Buchstabe für Buchstabe erscheint, musikalisch furchteinflößend untermalt.

"Mene tekel u parsin" intoniert der Chor im Kanon und verleiht Daniels Erklärungen Nachdruck. Die Tanzgruppe bekräftigt Gottes hartes aber gerechtes Urteil über König Belsazar. Gerade noch hatte dieser die göttlichen Gefäße entweiht und Götzen angebetet, nun verliert er über Nacht alles. Daniel hingegen überlebt seine Nacht in der Löwengrube, beschützt von einem Engel Gottes. Tobender Applaus für die Akteure, einen Schubs in die Löwengrube für den Dirigenten und reichlich Ohrwürmer fürs Publikum!