Friedrichshafen "Keine weiteren Fragen": Christian Ehring brilliert im Bahnhof Fischbach

Gewaltigen Applaus gab es am Samstagabend für Kabarettist Christian Ehring, der mit seinem Programm "Keine weiteren Fragen" Station im Bahnhof Fischbach machte.

Christian Ehring sollte seine Samenzellen einfrieren lassen. Damit man ihn mal klonen kann, wenn Deutschland endgültig im ansteigenden Comedy-Sumpf versinkt und so fürs Kabarett wieder Hoffnung besteht.

Um 140 Minuten lang von der ganz hohen Warte herunterzuspielen, genügt ihm im Bahnhof Fischbach ein verwickelter Signalsatz: "Ich bin Gutmensch und stehe auch dazu." Denn was ist einer, der das diffamierende Etikett des Gutmenschen für sich akzeptiert anderes als ein Zyniker, der peinlich berührt ist, wenn er zu seinen linksliberalen Lippenbekenntnissen wirklich mal stehen soll? Dazu ist Ehring gezwungen, weil seine Frau einen Flüchtling aufnehmen will. In die kleine Einliegerwohnung soll er ziehen, die frei wird, wenn der Sohn auszieht: Der Vater schickt ihn für ein freiwilliges Jahr in einen Slum nach Buenos Aires. Um Waisenkinder soll er sich dort kümmern. Das macht sich gut im Lebenslauf und tut der Persönlichkeitsbildung gut. "Wenn du es schaffst, denen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, das trägst du ein Leben lang in dir" – sagen die Waisenkinder, wenn sie auf diese "völlig verwahrlosten jungen Wohlstandskrüppel" aus Deutschland treffen.

Jedenfalls ist die Bude jetzt frei und Ehring wird dadurch böse eingeholt von seinen Weltverbesserungsimpulsen, die er so bequem auf den Sohn abgewälzt hat. "Tolle Idee", das mit dem Flüchtling, sagt Ehring zu seiner Frau. Nur: "Es gibt Ideen, die sind als Ideen stark. Die verlieren, wenn man sie in die Realität umsetzt."

Geschickt gelingt Christian Ehring ein Kabarett der moralischen Lippenbekenntnisse. Er steht auf einer Falltür, schießt aber moralische Pointen in den Himmel. Etwa wenn er das EU-Konzept der Bankenrettung mit dem fehlenden Konzept zur Rettung ertrinkender Flüchtlinge vergleicht: "Ich bin nicht arm, ich bin von der Commerzbank" – ein Schild mit dieser Aufschrift empfiehlt er jedem Flüchtling, der im Schlauchboot übers Mittelmeer tuckert.

Aber nun denn, jetzt tuckert der Flüchtling in die eigene Wohnung und da will man ihn sich wenigstens vorher aussuchen, den Arzt oder Rechtsanwalt aus Syrien. Einen, der "zu uns" passt in die hübsche Gartenstadtsiedlung, für die eine Reihe von Mietskasernen abgerissen wurde. Viele Leute haben dadurch ihre Wohnungen verloren, beklagt Ehring. "Aber es war für die sicher ein Trost, dass da nicht irgendwelche Arschlöcher eingezogen sind, sondern wir."

Wir verraten nicht, wie die Suche nach dem idealen Flüchtling endet, denn Christian Ehrings Programm "Keine weiteren Fragen" hat die Dramaturgie eines Theaterstücks, und da verrät man ja auch nicht, wie es ausgeht. Nur so viel: Seinen Titel trägt das Programm, weil Christian Ehring die Scheinwahrhaftigkeiten seines Bühnen-Ichs bis aufs letzte Fitzelchen einkassiert und sich der "bekennende Gutmensch" mit dem Satz "Keine weiteren Fragen" in die Schmoll-Ecke zurückzieht, als sie ihm schließlich vorgehalten werden.

Das schiefe Verhältnis des eigenen Lebens zur Wirklichkeit hat aber auch berufliche Gründe – denn Ehrings Bühnen-Ich ist Kabarettist, wie er selbst. Und ein Kabarettist erzählt Geschichten. "Es heißt immer, das Leben schreibt die besten Geschichten. Aber das Leben schreibt überhaupt keine Geschichten." Was bleibt dem Kabarettisten da anderes übrig, als sich seine Geschichten mit zugespitzter Nadel selbst zu stricken? Wenn er sich dann in eigenwilligen Perspektiven wiederfindet, hat deshalb auch die Realität dran schuld, findet Ehring: "Ich erwarte von der Realität ein Mindestmaß an Selbstkritik. Es gehören immer zwei dazu!", argumentiert er mit dem Rücken zur Wand.

Trotzdem: Ein Zyniker ist Ehring auf keinen Fall. Die Einnahmen der CDs, die er nach dem gewaltigen Applaus verkauft, spendet er an "Ärzte ohne Grenzen".