Friedrichshafen Keine schnelle Lösung für die Fußgängerzone

Die Mehrheit der Mitglieder des Finanz- und Verwaltungsausschusses sind sich einig über Art der Verkehrsberuhigung. Mehr Kontrollen, zusätzliche Schilder und Markierungen im Boden sollen den unberechtigten Verkehr reduzieren. Doch gab der Ausschuss noch keine Beschlussempfehlung ab.

Vorschläge, wie die Fußgängerzone vor unberechtigten Autofahrern geschützt werden könnte, wurden in der Sitzung des Finanz- und Verwaltungsausschuss viele geäußert. Nur eine Beschlussempfehlung für den Gemeinderat kam am Ende nicht heraus. Nochmals besprochen wird das Thema jetzt im Gemeinderat am 13. Februar. Gemeinderätin Sylvia Hiß-Petrowitz (ÖDP) zeigte sich zwar froh, dass nun endlich über die Beruhigung der Fußgängerzone diskutiert werden konnte, doch bat sie darum, das Thema noch mal in ihrer Fraktion zu besprechen. Davor könne sie eine Entschlussempfehlung nicht abgeben. Somit wurde das Thema vertagt.

Hiß-Petrowitz betonte zu Anfang der Debatte, dass die Gesamtlage diskutiert werden müsse. "An diesem Thema hängt viel zu viel dran." Sie beklagte vor allem, dass gerade bei der Vergabe der Berechtigungen für das Befahren der Fußgängerzone oftmals falsche Angaben gemacht würden. Einige Vermieter gäben an, dass zu ihrer Wohnung ein Stellplatz gehöre, in Wahrheit aber gar keiner vorhanden sei. Oberbürgermeister Andreas Brand merkte dazu an, wenn es dafür objektive Nachweise gebe, dann würde man dies auch konsequent verfolgen. Doch bis dahin, wolle man niemanden unter Generalverdacht stellen.

Weiter legte Brand dar, warum sich die Verwaltung nicht für eine Polleranlage ausspricht. Wenn nun jeder Berechtigte einen Zahlen-Code für das Herablassen der Poller erhalten würde, wäre es ein kleiner Schritt, dass dieser Code von einem Berechtigten zu einem Unberechtigten wandern könnte. Eine Lösung mit Zufahrtskarten wäre für die Stadt ein Aufwand, der nicht zu verantworten wäre. Weiter stellte der OB klar, dass die Zahl der unberechtigten Einfahrten zudem besser geworden sei. Statt eines Pollers sollten die Kontrollen durch eine zusätzliche Stelle verstärkt werden, auch wenn diese keine "100-prozentige Wirksamkeit" garantieren könne. Norbert Fröhlich (CDU) regte in der Diskussion eine verstärkte Kontrolle des Lieferverkehrs an. Er unterstrich dies mit der E-Mail eines Anwohners, die an alle Ratsmitglieder ging. Darin wird berichtet, dass Lastwagen um 4 Uhr in der Früh zur Warenanlieferung anfahren und erheblichen Krach verursachen würden. Hans-Jörg Schraitle, Leiter des Amts für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt, unterstrich daraufhin, dass das nicht erlaubt sei und man dieser Sache bereits nachgehe. Schraitle stellte klar, dass der Andienverkehr zum Be- und Entladen nur zwischen 6 und 11 Uhr und zwischen 18 und 20 Uhr in der Fußgängerzone erlaubt sei. Ausnahmen gebe es nur für Apotheken-Notdienste und Belieferungen von Banken.

Unklarheiten gab es in der weiteren Diskussion auch über die bestehende Menge der Zufahrtsberechtigten für die Fußgängerzone. Hans-Jörg Schraitle, Leiter des Amts für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt (BSU), informierte, dass ein großer Teil der Berechtigungen zeitlich begrenzt sei, hier handle es sich vor allem um Handwerker, wo es 1000 Berechtigungen gebe. 381 Berechtigungen verteilen sich auf die Zulieferer, 50 auf Schwerbehinderte und 470 Berechtigungen fallen auf Anwohner mit und ohne Stellplatz. Somit gebe es circa 1000 dauerhafte Berechtigungen für die Fußgängerzone.

Eva-Marie König (Bündnis 90/Die Grünen) schlug vor, dass die Einfahrt baulich verengt werden könne, um die Einfahrt zur Fußgängerzone deutlicher hervorzuheben: "Viele bemerken nicht, dass dort eine Fußgängerzone beginnt." Achim Brotzer (CDU) brachte den Vorschlag einer Lichtanlage ein, die Autofahrern den Beginn der Zone klar mache könnte. Für Rolf Schilpp (CDU) wäre auch eine Videoüberwachung vorstellbar und Sylvia Hiß-Petrowitz warf ein, dass eine mögliche Kennzeichen-Erfassung unberechtigte Fahrer erfassen könnte. Roland Sabacinski stellte klar, dass eine Videoüberwachung aus rechtlicher Sicht nicht möglich sei. Auch eine Erfassung der Kennzeichen stelle keine Lösung dar. "Wir können im Voraus ja nicht die Kennzeichen von Taxifahrern und Hotelgästen eingeben."

Rechtsamtsleiter Roland Sabacinski schlug vor, ein zusätzliches Schild und eine Bodenmarkierung an den Eingängen der Fußgängerzone anzubringen. Zudem soll der Andienverkehr außerhalb der festen Zeiten kontrolliert werden. Der Vorschlag floß als Erweiterung in die Verwaltungsempfehlung mit ein. Die Mehrheit des Ausschusses zeigte sich einverstanden. Auch wenn letztlich ein Beschlussvorschlag ausblieb.

