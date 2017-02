Friedrichshafen Keine Öffnung des Geisterparkplatzes in der Werastraße absehbar

Seit langer Zeit schon liegt der Parkplatz in der Häfler Werastraße brach. Hoffnung, dass sich daran bald etwas ändert, besteht wohl nicht.

Die Schranken offen, die Fläche leer: Das Bild in der Werastraße ist schon seit vielen Monaten dasselbe. Mit einem Bauzaun verrammelt hat der Parkplatz längst ein Eigenleben entwickelt, dient als Unkraut-Biotop und manch einem offensichtlich auch zur Müllentsorgung. Wird sich daran in absehbarer Zeit noch etwas ändern? "Die Fläche befindet sich im Privateigentum, die Entscheidung über die Nutzung liegt bei der Eigentümerin", verweist die Stadtverwaltung, und weiter: "Wir sind weiterhin im Gespräch mit ihr." Schließlich halte man den Parkplatz immer noch für eine sinnvolle Lösung der Parkplatzprobleme in Hofen. Und was sagt die angesprochene Eigentümerin von der Firma G. Bauer in Ravensburg? Auf telefonische Nachfrage des SÜDKURIER äußert sie nur, sie sei nicht auskunftspflichtig – um dann sofort grußlos aufzulegen. dod/Bild: Dominik Dose