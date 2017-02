vor 1 Stunde Manfred Dieterle-Jöchle "Keine Hiobsbotschaften für MTU-Belegschaft"

Weitere Stellen sollen beim Friedrichshafener Dieselmotorenbauer Rolls-Royce Power Systems (RRPS) abgebaut werden. Nur so könne in Zukunft wieder ein höherer Gewinn erzielt werden, sagte das Management. Doch deswegen werde es keine "Hiobsbotschaften für die Belegschaft geben", sagte Marcus A. Wassenberg, Arbeitsdirektor von RRPS, am Dienstag.

