Friedrichshafen Keine Dauerlösung für "Insel"

Der Familientreff hadert mit seinem neuen Domizil. Die Wohnung in der Scheffelstraße ist aus Sicht des Vorstandsteams zu klein. Der Abriss der alten Stadtkasse steht bevor.

Der Familientreff "Insel" zieht Mitte März um. Das neue Domizil ist in der Scheffelstraße 31, wo früher die Malteser einen Dienstsitz hatten. Auch wenn für die "Insulaner" klar war, dass sie früher oder später das Gebäude der alten Stadtkasse an der Friedrichstraße räumen müssen, in dem sie seit dem Auszug aus dem Spielehaus 2014 untergebracht sind, will über die neuen Räume keine rechte Freude aufkommen. "Wir kriegen unser Angebot hier irgendwie rein, aber es gibt keine Möglichkeiten, unser Programm zu erweitern", sagt Birgit Müller vom Vorstand des Familientreffs. Zusammen mit ihrer Vorstandskollegin Natascha Acikgöz hatte sie zu einem Vororttermin eingeladen, um ihre "Sorgen und Nöte" mitzuteilen.

Bei einem Rundgang durch das Haus wird schnell klar, dass die neue Heimstatt des Vereins eine deutliche Verschlechterung zur Stadtkasse darstellt. Derzeit gibt es noch ein sehr großes, luftiges Spielzimmer für die Kleinen, das im neuen Haus trotz des geplanten Umbaus deutlich kleiner ausfallen wird. Eng wird's im künftigen Mittwochs-Café trotz Umbau, das im zweitgrößten Raum eingerichtet werden soll. Im Schnitt 33 Mütter und ihre Kinder nutzen den "Insel"-Treff. Im vergangenen Jahr kamen mehrfach sogar 50 bis 60 Cafégäste. "Wenn es den Müttern zu voll wird, dann bleiben sie weg", befürchtet Natascha Acikgöz.

Eigentlich sollte der Familientreff nur eine Etage der zwei freistehenden Stockwerke bekommen. Der "Insel"-Vorstand entschied sich für das obere Stockwerk mit dem etwas größeren Platzangebot, auch wenn die Mütter mit ihren Babys samt Tragetasche oder Babysafe künftig eine enge Treppe hinauf müssen, denn barrierefrei sind die Räumlichkeiten nicht. Trotzdem wäre dann kein Platz mehr für das Büro der Familienberaterin vom Kreisjugendamt, die zum Familientreff dazu gehört. Jetzt bekommt die "Insel" noch die Hälfte des unteren Stockwerks dazu. Welcher Verein die Restfläche erhält, wissen Birgit Müller und Natascha Acikgöz nicht. Die Stadtverwaltung möchte noch nicht sagen, welcher Verein hier voraussichtlich einzieht, weil die Vergabe noch nicht abschließend geklärt sei, so Pressesprecherin Andrea Kreuzer. Aber der Vereinszweck passe zur "Insel". Dabei hätte der Familientreff mit dieser Fläche wenigstens einen Raum mehr als heute und wäre deutlich flexibler in der Gestaltung des neuen Domizils. Denn durch die Trennung der Räume unten gibt es dann kein WC und keinen Wasseranschluss mehr. Nicht zuletzt: Auch die noch anzulegende Spielfläche im Hof direkt neben Garagen kann rein vom Platzangebot her mit dem heutigen Angebot nicht mithalten.

Das Gebäude in der Scheffelstraße ist für beide Frauen vom "Insel"-Vorstand bestenfalls eine mittelfristige Lösung. Die Stadtverwaltung sieht das anders. "Die Unterbringung in der Scheffelstraße ist auf Dauer angelegt und stellt aus Sicht der Verwaltung keine Übergangslösung dar", teilt Andrea Kreuzer auf Anfrage mit. Auch nach Absprache mit dem Jugendamt als Träger der Familientreffs seien die Räumlichkeiten für die Zukunft so ausreichend und angemessen.

"Wir wollen als Familientreff nicht irgendwo abgesetzt und dann vergessen werden", sagt Birgit Müller. Das habe der Verein, der in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert, einfach nicht verdient. Die jetzige Lösung sei umso ärgerlicher, weil sie sich noch im Juli vergangenen Jahres ein Gebäude in der Eckenerstraße anschauen konnten, das ideal für den Familientreff, wenn auch nur eine Übergangslösung gewesen wäre. Langfristig sieht sich die "Insel" selbst lieber in einem Familienzentrum, das man doch bei der Planung des Karl-Olga-Park-Projekts mit einbeziehen könnte. Dafür hat der Familientreff nach Lage der Dinge jedoch schlechte Karten.

Auszug

Bis zum 18. Februar ist der Familientreff "Insel" in der alten Stadtkasse an der Friedrichstraße wie bisher geöffnet und in Betrieb. Dann wird die Einrichtung zur Vorbereitung für den Umzug geschlossen. Mitte März soll der Umzug selbst über die Bühne gehen, bis dahin sollen die nötigen Umbauarbeiten in der Scheffelstraße abgeschlossen sein. Ab Mai soll der Familientreff im neuen Domizil wieder öffnen, dann wird auch das normale Programm wieder aufgenommen. (kck)