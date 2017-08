Friedrichshafen Kein Geld für Zigaretten: 16-Jähriger verkauft gestohlenes Mountainbike für zehn Euro

Ein Jugendlicher hat am Sonntagabend in Friedrichshafen ein Mountainbike gestohlen und es ein paar Straßen weiter für zehn Euro verkauft. Der 16-Jährige wurde dabei allerdings beobachtet.

Wie die Polizei berichtet, stahl der 16-Jährige das im Eingangsbereich eines Wohngebäudes an der Pacellistraße abgestellte Mountainbike am Sonntag gegen 20 Uhr. Nachdem die Ehefrau des Geschädigten noch beobachten konnte, wie der Tatverdächtige das Fahrrad wegschob, erkannte eine Familienangehörige den Jugendlichen etwa eine Stunde später in der Waggershauser Straße wieder. Als der Eigentümer des gestohlenen Mountainbikes sowie weitere Angehörige den 16-Jährigen zur Rede stellten, holte dieser das Fahrrad wieder zurück.

Wie die Polizei weiter berichtet, gab der Jugendliche an, dass er das Fahrrad gar nicht habe entwenden wollen, es in Ermangelung von Zigarettengeld aber einem unbekannten Mann für zehn Euro verkauft hatte. Polizisten stellte die Personalien des Tatverdächtigen fest und setzten ihn nach seiner Befragung wieder auf freien Fuß.